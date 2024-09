video suggerito

Ruba il portafoglio di un anziano turista, ma i poliziotti lo arrestano subito: lo stavano già seguendo Lunedì 16 settembre, a Milano, nei pressi della Stazione Centrale, è stato arrestato un 42enne già noto alle forze dell'ordine per aver rubato un portafoglio a un turista francese.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Lunedì 16 settembre, a Milano, nei pressi della Stazione Centrale – all'altezza dell'incrocio che collega via Vitruvio con piazza Duca D'Aosta- i poliziotti della Squadra Mobile milanese hanno arrestato un 42enne per aver rubato il portafoglio di un anziano turista francese di 79 anni che era in vacanza con la moglie. Il malvivente è stato colto in flagranza e, per questo motivo, è scattato subito l'arresto. Si tratterebbe di un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine.

La dinamica del furto

Il furto è avvenuto intorno alle 20:30 nei pressi della Stazione Centrale, in Via Vitruvio, dove un 42enne già noto alle forze dell'ordine ha sottratto il portafoglio dalle tasche di un anziano turista di 79 anni, che era in vacanza con la moglie. Nella circostanza, l'uomo si è avvicinato alle vittime utilizzando un giornale per coprire il movimento della mano e, dopo aver sfruttato un momento favorevole, in cui i due anziani si erano distratti, ha afferrato il portafoglio dalle tasche della vittima e si è allontanato.

I poliziotti della Squadra Mobile milanese presenti sul posto, avendo notato il fare sospetto del 42enne, si sono appostati e hanno assistito alla scena. Dopo che il malvivente ha consumato il furto, gli agenti lo hanno fermato e, dopo averlo trovato in possesso del portafoglio, lo hanno arrestato.

L'aggressione al 19enne barese

Sempre in zona piazza Duca D'Aosta, una settimana fa, un ragazzo di 19 anni giunto giunto da Bari per sostenere l'esame di ammissione al Politecnico, era stato aggredito da una banda di 3 malviventi, intorno alle 8 del mattino. Il ragazzo, dopo essere stato picchiato, si è visto sottrarre denaro, l'orologio, l'orecchino e i pantaloncini della tuta che conservava nel suo zaino. Anche il questo caso sono stati identificati e successivamente arrestati gli autori del reato per i quali è stata disposta la detenzione presso la casa circondariale di San Vittore.