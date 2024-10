video suggerito

Le rubano una collana, gli agenti scoprono che anche la vittima è ricercata per lo stesso reato: arrestati Gli arresti sono stati effettuati a Milano nel primo pomeriggio di ieri. Le forze dell’ordine erano intervenute per il furto compiuto su un bus cittadino da un 18enne che aveva sottratto la collana da 2mila euro a una 29enne. Tuttavia, al momento dell’identificazione gli agenti hanno scoperto come anche la ragazza fosse ricercata dalla giustizia per lo stesso reato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel primo pomeriggio di giovedì 17 settembre, a Milano, le forze dell'ordine hanno effettuato un doppio arresto. A finire in manette sono stati un 18enne che aveva tentato di rubare una collana su un bus cittadino e la vittima, una 29enne. Gli agenti dopo aver identificato entrambi, hanno scoperto che la donna fosse ricercata per un furto dal valore di 100mila euro. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di San Vittore.

La dinamica del furto

Il furto consumato dal giovane 18enne sul bus cittadino, ha attirato l'attenzione degli agenti di Polizia che si trovavano casualmente in via Pellegrino Rossi. Allertati dalla centrale, sono saliti a bordo del mezzo dove hanno trovato il ragazzo in possesso della collana da 2mila euro che aveva rubato da poco alla ragazza.

L'identikit della donna e la scoperta dell'ordinanza di custodia cautelare a suo carico

La vittima del furto, una 29enne, al momento dell'identificazione è stata costretta a fornite le sue generalità. Tuttavia, le forze dell'ordine hanno scoperto come a suo carico pendesse un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un furto compiuto nel 2023 in un'abitazione di Monza che le aveva permesso di ricavare un bottino da 100mila euro.

In quell'occasione la ragazza aveva però lasciato sul luogo del furto un'impronta che aveva permesso alla squadra Mobile del capoluogo brianzolo di identificarla. Il 18enne e la 29enne sono stati entrambi trasferiti nell'istituto penitenziario di San Vittore.