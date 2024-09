Ruba vestiti in negozio e graffia la commessa che la scopre: arrestata una 40enne in stazione Centrale

video suggerito

Foto da LaPresse

È stata arrestata una 40enne che nel pomeriggio di ieri domenica 22 settembre, dopo aver rubato alcuni vestiti in un negozio, ha aggredito la commessa che l'aveva scoperta. È successo a Milano, all'interno della stazione Centrale.

I poliziotti della Polfer in servizio presso la stazione di Milano Centrale sono infatti intervenuti su segnalazione presso un negozio per un'aggressione ai danni di una commessa. La 40enne, cittadina italiana e pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, dopo aver tentato di rubare dei capi di abbigliamento nascondendoli sotto giacca e maglietta è stata fermata dalla dipendente e, per riuscire a guadagnarsi l'uscita, ha reagito schiaffeggiandola e graffiandola.

La sua fuga, però, è durata ben poco. Gli agenti, chiamati dai presenti, sono tempestivamente intervenuti sul posto e sono così riusciti a bloccare la 40enne, obbligandola a restituire i vestiti e arrestandola con l'accusa di tentata rapina.

Ma non solo. Lo stesso giorno gli agenti della Polizia Ferroviaria, in servizio presso la stazione di Milano Rogoredo, hanno controllato un passeggero 59enne che è risultato essere destinatario del ripristino della pena emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, dovendo scontare due anni di reclusione per reati inerenti alla violazione degli obblighi familiari. Arrestato, è stato subito condotto presso il carcere di San Vittore di Milano.