Ruba nel centro commerciale a Milano utilizzando una "borsetta magica" che elude i controlli: arrestata Nel primo pomeriggio di domenica 13 ottobre, una donna è stata arrestata per aver rubato nel centro commerciale Rinascente di Milano con l'ausilio di una "borsetta magica" in grado di eludere i controlli di sicurezza.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 13 ottobre, a Milano, in un noto centro commerciale nei pressi del Duomo, è stata arrestata una donna con l'accusa di furto aggravato. La malvivente aveva utilizzato una "borsa magica" per eludere i controlli di sicurezza. Intercettata dagli addetti è stata trovata in possesso di merce rubata per un valore di 600 euro.

La dinamica del furto

Il reato è stato compiuto nel centro cittadino in una tranquilla domenica pomeriggio, quando una donna sulla quarantina è entrata alla Rinascente in via Santa Radegonda fingendosi una normale cliente. Dopo aver trascorso alcuni minuti nel centro commerciale, gli addetti alla sicurezza avendo notato dei movimenti sospetti hanno deciso di monitorare gli spostamenti della signora prima che quest'ultima potesse abbandonare il locale.

L'intervento delle forze dell'ordine

Tempestivamente sono stati allertati gli agenti di polizia del Commissariato Milano Centro, che giunti sul posto hanno perquisito la donna. È emerso che quest'ultima fosse in possesso di una borsa schermata in grado di eludere i controlli di sicurezza. All'interno della borsetta sono stati ritrovati una scatola di cioccolatini dal valore di 55 euro e alcuni profumi che erano stati rubati dalla malvivente per un valore di 550 euro.

Le forze dell'ordine, dopo aver riconsegnato ai negozi derubati gli oggetti sottratti, hanno arrestato la malvivente con l'accusa di furto aggravato.