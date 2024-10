Pedina un anziano per poi derubarlo del portafoglio, arrestato: il video L’arresto nei confronti del malvivente è avvenuto nelle scorse ore. Il 37enne aveva pedinato l’anziano prima di rubargli il portafoglio in un supermercato del centro cittadino milanese. Era aiutato da 3 complici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Nella giornata di martedì 22 ottobre, a Milano, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo per aver rubato il portafoglio a un anziano di 85 anni che stava facendo la spesa in un supermercato nel centro cittadino. Il malvivente avrebbe agito con l'aiuto di alcuni complici, si tratterebbe di 2 uomini di 32 e 34 anni e una donna di 36 che gli davano indicazioni sugli spostamenti della vittima tramite un radio collegamento.

La dinamica del furto ai danni di un anziano

Gli agenti in borghese della Squadra mobile in servizio antiborseggio si erano accorti dei movimenti sospetti che un individuo stava compiendo intorno a via San Michele del Carso, nelle centralissime arterie cittadine del capoluogo lombardo. Per questo motivo i poliziotti hanno iniziato a pedinare il malvivente, fino a quando, entrati in un supermercato in via Cena lo hanno colto in flagranza dopo aver rubato il portafoglio a un 85enne che ignaro di tutto aveva continuato a fare la spesa.

L'intervento delle forze dell'ordine che hanno bloccato il malvivente poco dopo il furto

Dopo aver perquisito il malvivente, gli agenti hanno compreso come i suoi spostamenti fossero pilotati tramite un radiocollegamento da altri 3 complici. Dopo averli identificati tutti, i poliziotti hanno perquisito i 4 indagati ai quali hanno ritrovato nelle tasche diverse centinaia di euro e varie carte di credito.

Il 37enne colto in flagranza di reato è stato arrestato dagli agenti. Gli altri 3 complici sono stati denunciati.