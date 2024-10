video suggerito

Ruba la borsetta a un’anziana, ma viene bloccato dai vigili del fuoco che facevano rifornimento: arrestato Venerdì 4 ottobre intorno alle 10 di mattina, a Busto Arsizio, in provincia di Varese, un 30enne è stato arrestato per aver effettuato uno scippo ai danni di un’anziana signora all’esterno di un supermercato. Il malvivente è stato bloccato dai vigili del fuoco che hanno assistito alla scena mentre facevano rifornimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, venerdì 4 ottobre, a Busto Arsizio, in provincia di Varese, un 30enne residente in città è stato arrestato per aver effettuato uno scippo ai danni di un'anziana signora all'esterno di un supermercato. Il malvivente è stato bloccato da una squadra di vigili del fuoco che si trovavano nelle vicinanze perché stavano facendo rifornimento a inizio turno. Il 30enne è stato portato via in manette.

Il fatto è successo intorno alle 10 di questa mattina a Busto Arsizio. Un'anziana signora aveva appena terminato di fare la spesa in un supermercato in via Pirandello – poco lontano dal centro cittadino – quando è stata aggredita da un 30enne residente in città che le ha strappato dalle braccia la sua borsetta.

Il tentativo di fuga del malvivente è stato incredibilmente interrotto dalla squadra di vigili del fuoco del distaccamento del Sempione Gallarate-Busto che era ferma alla stazione di servizio antistante al supermercato. I pompieri erano in attesa che terminasse il rifornimento prima di effettuare un intervento.

Sentite le urla dell'anziana hanno capito che era stata derubata e si sono messi alla ricerca del ladro. Dopo averlo individuato, lo hanno inseguito e "placcato" nonostante i tentativi di resistenza opposti dallo scippatore. In attesa che la giustizia faccia la sua parte, i carabinieri hanno arrestato il 30enne. Per lui si apriranno le porte dell'istituto penitenziario di Varese.