Uccide a coltellate il titolare di una cartoleria di Busto Arsizio e scappa: si cerca l'aggressore in fuga L'aggressione è avvenuta attorno alle 18:00 in un negozio del centro storico di Busto Arsizio (Varese). Stando alle prime informazioni, non si sarebbe trattato di una rapina. Sul caso sta indagando la Polizia, che è alla ricerca dell'aggressore, fuggito dopo aver accoltellato il titolare 50enne.

Oggi pomeriggio il titolare di una cartoleria nel centro storico di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stato ucciso a coltellate da un uomo che poi è fuggito. Sul posto è arrivata la Polizia, che ha iniziato a fare tutti i rilievi del caso per identificare e rintracciare l'aggressore. A questo scopo gli investigatori stanno visionando anche le riprese delle telecamere di sicurezza presenti in zona. Per il momento sembrerebbe escluso il movente della rapina.

L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, attorno alle 18:00. I titolare dell'attività, un 50enne, si trovava all'interno della sua cartoleria di via Milano, nel centro storico di Busto Arsizio, quando è stato assalito da un uomo che lo ha ucciso a coltellate. Non ci sono ancora informazioni sull'identità dell'aggressore, che è fuggito pochi istanti dopo e ha fatto perdere le sue tracce. Sul posto dell'accaduto sono intervenuti, come da prassi, i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia. I sanitari del 118, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne.

Nel frattempo nella cartoleria è arrivata anche la Polizia, che ha iniziato a cercare l'uomo in fuga tra le vie del centro storico di Busto Arsizio. Gli agenti hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e stanno ora visionando i filmati. Stando alle prime informazioni trapelate, non si sarebbe trattato di una rapina. Gli inquirenti, tuttavia, hanno fatto sapere di non escludere nessuna ipotesi.