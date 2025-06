video suggerito

Fermato un uomo per l'omicidio di Davide Gorla, ucciso a coltellate nel suo negozio di Busto Arsizio È stato fermato un uomo per l'omicidio di Davide Gorla, il commerciante di 64 anni che è stato accoltellato nel suo negozio di oggetti da scrittura di lusso a Busto Arsizio (Varese).

A cura di Ilaria Quattrone

Davide Gorla

Nella giornata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, è stato ucciso un uomo di 64 anni. La vittima si chiamava Davide Gorla ed era proprietario del negozio di oggetti da scrittura di lusso "Linea Continua", che si trova in via Milano a Busto Arsizio (Varese). Intorno alle 18 di ieri, sarebbe stato colpito diverse volte a coltellate proprio nel suo locale. Dopo la mezzanotte, la polizia di Busto Arsizio e la Squadra mobile di Varese hanno fermato un uomo.

La dinamica dell'omicidio di Davide Gorla

Ieri pomeriggio alcuni commercianti avrebbero sentito le urla del negoziante e avrebbero chiamato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell'uomo. Sono intervenuti anche le forze dell'ordine per i rilievi.

Vittima e killer si conoscevano

Hanno sentito alcuni testimoni che hanno raccontato di aver visto l'assassino in fuga, che è stato descritto come brizzolato e di mezza età. Inoltre, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, lo stesso era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Le telecamere lo avrebbero immortalato in via Rosmini, a cento metri dal luogo dell'omicidio, mentre si cambiava la maglietta che, probabilmente, sarebbe stata sporca di sangue. La persona fermata, di cui per il momento non è stata svelata l'identità, è stata trovata con i vestiti immacolati.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, vittima e killer si conoscevano. Non si hanno al momento dettagli sul movente. Il sospettato è stato sentito in nottata dagli inquirenti: avrebbe negato ogni accusa. Per il momento non è stata trovata l'arma del delitto, che sarebbe un coltello che il killer avrebbe portato via dopo l'omicidio. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.