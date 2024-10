Senzatetto entra in un supermercato di notte e ruba due prosciutti da 900 euro: arrestato

video suggerito

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nella prima mattinata di domenica 20 ottobre, in provincia di Como, un senzatetto di 34 anni è stato arrestato dalle forze dell'ordine per aver tentato di rapinare un supermercato. Il pubblico ministero ha disposto l'arresto per il reato di furto aggravato. Il 34enne era già noto alla giustizia per precedenti contro la pubblica amministrazione e per possesso illecito di stupefacenti.

Nel bottino anche due pezzi di prosciutto crudo interi dal valore di 900 euro

Il tentativo di furto è stato sventato dalle forze dell'ordine allertate, intorno alle 6.30 del mattino, dal proprietario del supermercato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il 34enne all'interno dell'attività economica con un cestino pieno di merce rubata tra cui due pezzi di prosciutto crudo intero che avevano un valore di 900 euro.

L'irruzione nel supermercato delle forze dell'ordine e l'arresto per furto aggravato

L'indagato, dopo l'irruzione degli agenti, ha tentato la fuga senza troppa convinzione, venendo bloccato in pochi istanti senza l'aiuto di ulteriori pattuglie. Le forze dell'ordine hanno riferito che il 34enne fosse in possesso di una pietra che aveva utilizzato per forzare la serranda dell'attività economica e le casse contenenti il denaro.

Il senzatetto è stato arrestato dagli agenti con l'accusa di furto aggravato. Era un volto noto alla giustizia, essendosi macchiato in passato di reati contro la pubblica amministrazione.