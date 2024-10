Ragazza scippata alla fermata di piazzale Lotto: le strappano la collana d’oro mentre la distraggono È stato arrestato dalla polizia un 25enne, irregolare e con precedenti: l’accusa è di furto con strappo. Ha avvicinato una giovane alla fermata del bus in piazzale Lotto e, dopo averla distratta con l’aiuto di un complice, le ha rubato la collana d’oro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Si sono avvicinati in due a una ragazza alla fermata dell'autobus in piazzale Lotto, Milano. E, mentre un complice la distraeva, un altro le strappava con violenza la collana d'oro che indossava in quel momento.

È stato arrestato così per furto con strappo in concorso dalla polizia di Stato un cittadino marocchino di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, che aveva appena derubato una giovane della sua collanina per poi scappare e dileguarsi tra la folla. Il complice invece, rimasto ignoto, è riuscito a scappare.

È successo sabato sera 29 settembre a Milano, intorno alle 19.15, tra piazzale Lotto e via Diomede (zona San Siro). Gli agenti della 6 Sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio per il contrasto ai reati predatori tra piazzale Lotto e via Gavirate, avevano già notato e seguito a distanza il 25enne insieme ad un altro uomo: i due camminavano a breve distanza l’uno dall’altro e, dopo essersi avvicinati con una scusa ad un ragazzo, hanno tentato di rubare la collanina che lo stesso indossava, per poi allontanarsi.

Poco dopo, giunti all’angolo tra piazzale Lotto e via Diomede, dopo essersi scambiati nuovamente dei cenni d’intesa, i due si sono avvicinati alla ragazza nei pressi della fermata dell’autobus e, mentre il complice la distraeva, il 25enne, approfittando delle condizioni favorevoli, con un gesto fulmineo le strappava la collana in oro, per poi darsi entrambi alla fuga in direzioni diverse tra la folla.