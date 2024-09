In 5 circondano un 27enne in piazza Gae Aulenti a Milano e gli strappano le collanine d’oro da 8mila euro

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 27enne ha denunciato di essere stato aggredito e rapinato nella serata di ieri, martedì 17 settembre, in centro a Milano. Il giovane ha raccontato di essersi ritrovato davanti cinque uomini che, dopo averlo minacciato, gli avrebbero trappato di dosso le catenine che portava al collo. Si tratterebbe di gioielli dal valore complessivo che si aggira sugli 8mila euro.

L'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 20 del 17 settembre in piazza Gae Aulenti a Milano, in zona Porta Nuova. Il 27enne, di origini cubane, si sarebbe ritrovato a fronteggiare da solo cinque uomini. Questi, descritti come nordafricani, lo avrebbero minacciato puntandogli contro alcune bottiglie di vetro rotte.

Ad un certo punto, uno di loro gli avrebbe spruzzato in faccia una bomboletta spray al peperoncino. Una volta distratto in questo modo, un altro gli avrebbe strappato dal collo le due catenine d'oro. Il 27enne ha sporto denuncia alle forze dell'ordine aggiungendo che quei gioielli avrebbero un valore di circa 8mila euro.

Sempre nella serata di ieri, gli agenti della Volante e della squadra investigativa del commissariato Villa San Giovanni sono riusciti ad arrestare un 19enne e un 20enne. I due giovani, entrambi cittadini marocchini, sono stati bloccati in via dei Transiti, nei pressi del parco Trotter. I poliziotti gli hanno trovato addosso una collanina da mille euro che, stando a quanto ricostruito, i ragazzi avrebbero scippato poco prima da un 21enne francese.