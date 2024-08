Strappano la collana d’oro a un ragazzo sulle scale del metrò e scappano per il centro di Milano: due arresti La polizia ha arrestato due ragazzi che la sera del 16 agosto hanno strappato la collana d’oro a un 21enne sulle scale della fermata Duomo del metrò di Milano. Un terzo complice è riuscito a fuggire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Frame del video della rapina (polizia)

Due ragazzi sono stati arrestati dalla polizia nella tarda serata di venerdì 16 agosto in centro a Milano. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della sesta sezione della squadra Mobile, hanno aggredito e derubato di una collana d'oro un 21enne che stava scendendo per le scale della stazione metropolitana di piazza Duomo. Il ragazzo ha provato a inseguirli fino in via San Raffaele, dove ha incontrato i poliziotti che hanno continuato l'inseguimento fino a via Ragazzi del '99. I due sono accusati di rapina aggravata in concorso e false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. Un terzo complice è riuscito a scappare.

La rapina è avvenuta intorno alle 23 alla stazione della metropolitana di piazza Duomo. Un 21enne, italiano, si trovava in compagnia di un'amica e stava scendendo le scale per raggiungere la fermata quando è stato aggredito da tre uomini. Questi sono riusciti a strappargli la collana d'oro che portava al collo e ad allontanarsi in direzione via San Raffaele.

Il 21enne ha provato a inseguirli, arrivando in via San Raffaele. Là è stato raggiunto dagli agenti della sesta sezione della squadra Mobile ai quali era stata segnalata una rapina. Guidati da Alfonso Iadevaia e Filippo Bosi, gli investigatori sono riusciti a bloccare due dei tre responsabili in via Ragazzi del ’99.

Durante gli accertamenti, i ragazzi di origine marocchina si sono dichiarati minorenni. In seguito ai successivi accertamenti, però, sono risultati essere entrambi maggiorenni e uno di loro aveva anche uno spray al peperoncino che teneva nascosto all’interno della tasca anteriore destra dei pantaloni. I due, irregolari in Italia, sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso e false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. Gli agenti sono ancora al lavoro per rintracciare il terzo fuggitivo.