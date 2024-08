Famiglia di turisti aggredita e rapinata alla fermata della metropolitana di Milano: fermato 17enne

video suggerito

Una famiglia di turisti proveniente dalle Mauritius è stata aggredita e rapinata alla fermata Lotto della metropolitana di Milano. La polizia ha fermato un 17enne e cerca ancora il complice.

A cura di Enrico Spaccini

Un 17enne è stato arrestato lo scorso sabato 10 agosto nel quartiere Baggio di Milano dalla polizia per tentata rapina aggravata. Secondo gli agenti, il ragazzo è uno dei due giovani che nel tardo pomeriggio di venerdì 9 agosto hanno aggredito e derubato una famiglia di turisti proveniente dalle isole Mauritius alla fermata Lotto della metropolitana. Il 17enne è stato riconosciuto perché vestito come uno dei due ricercati e anche dalle vittime della rapina. Il complice, anche lui giovanissimo, risulta ancora irreperibile.

La rapina alla fermata Lotto

L'aggressione è avvenuta intorno alle 18 del 9 agosto. Una famiglia, madre, padre e due figli, era appena uscita dalla fermata Lotto della metropolitana di Milano quando sono stati avvicinati da due ragazzi. Questi avevano notato le collane d'oro che il 47enne e suo figlio di 16 anni portavano al collo.

Così, i due avrebbero preso a schiaffi l'uomo e spruzzato lo spray al peperoncino contro il ragazzo, per poi strappargli via le collane. All'arrivo degli agenti di una Volante della polizia, i ladri erano scappati.

L'arresto del 17enne

Il giorno seguente, 10 agosto, alcuni poliziotti che stavano perlustrando la zona di Baggio hanno notato un ragazzo che corrispondeva alla descrizione fornita dalle vittime. Sceso dall'autobus al capolinea tra via Scanini e via Quarti, è stato fermato con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso. Si tratta di un 17enne di origine marocchina, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, che è stato riconosciuto anche dalla famiglia derubata.

Gli agenti lo hanno fermato per il pericolo di fuga, dato che nei suoi confronti era stata emessa una nota di scomparsa dalla Spagna. Sono ancora in corso, invece, le indagini per rintracciare il giovane. Per quanto riguarda il 47enne e suo figlio, entrambi sono stati medicati per le abrasioni al collo dovute allo strappo, mentre il 16enne è stato anche accompagnato in ospedale per un malore causato dallo spray al peperoncino.