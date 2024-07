Il video dell’uomo che ha scippato una coppia di turisti in un hotel di lusso a Milano: arrestato A Milano la polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni perché accusato di aver scippato il 27 giugno scorso, all’interno di un noto hotel di via Manzoni, una coppia di turisti americani: avrebbe portato via un orologio di lusso dal valore di circa 80mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, venerdì 19 luglio, a Milano la polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un ragazzo di 23 anni, originario del Marocco, perché accusato di furto con strappo che è stato commesso il 27 giugno scorso all'interno di un noto hotel di via Manzoni. Il 23enne avrebbe scippato una coppia di turisti americani: avrebbe portato via un orologio di lusso dal valore di circa 80mila euro.

Stando alle indagini svolte dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato centro, le vittime sono una turista americana di sessant'anni e il marito di 69 anni. I due, al momento dello scippo, stavano prendendo l'ascensore nella hall dell'albergo. Entrambi hanno provato a inseguire il ladro, ma non sono riusciti a bloccare. Tramite l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire all'identità del 23enne.

Ieri mattina lo hanno rintracciato in un albergo del quartiere Lambrate: lo hanno visto uscire con diversi bagagli e salire a bordo di un taxi. A quel punto, lo hanno pedinato fino a Piazzale Giovanni dalle Bande Nere. Lì, il 23enne, una volta sceso dal taxi, è stato bloccato dagli agenti, che lo hanno poi accompagnato in Commissariato: hanno scoperto che era in procinto di prendere un aereo per Colonia in Germania.

Leggi anche Mette a segno cinque colpi alle farmacie in un mese: arrestato rapinatore seriale a Milano

Gli investigatori lo hanno trovato con i vestiti indossati proprio il giorno del furto e con diversi selfie scattati nei giorni successivi, in cui si ritraeva con l'orologio rubato. Ci sono poi le diverse ferite, che si notano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che il ragazzo si sarebbe procurato in un precedente tentativo di furto con strappo che sarebbe avvenuto martedì 18 giugno.

Questo episodio sarebbe avvenuto vicino alla stessa struttura ricettiva in via Manzoni. Durante la fuga, sarebbe stato investito da un'auto di passaggio. Tramortito dall'impatto, la vittima del furto ha recuperato l'orologio ma è andata via senza chiamare le forze dell'ordine.

Il 23enne, alla luce di quanto emerso e del grave pericolo di fuga, hanno deciso di sottoporlo al fermo di polizia giudiziaria e lo hanno portato nel carcere di San Vittore dove è in attesa di convalida.