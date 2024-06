video suggerito

Turista assalito alle spalle da 3 persone nel centro di Milano: rubato un Rolex da 30mila euro Un turista ha denunciato di essere stato assalito da 3 persone nel centro di Milano nel pomeriggio del 21 giugno. Queste gli avrebbero sfilato dal polso un Rolex da 30mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un turista è stato scippato del suo orologio nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 giugno. Il giovane, un 29enne, si trovava in zona Foro Buonaparte a Milano, poco lontano dal Castello Sforzesco, quando è stato assalito da tre persone. Queste, di cui non sono ancora note le identità, lo avrebbero aggredito alle spalle e sarebbero riusciti a fuggire portandosi via un Rolex dal valore di circa 30mila euro. Le indagini del caso sono state affidate alla polizia.

Il colpo è andato in scena intorno alle 16:30 del 21 giugno, nel pieno centro di Milano. Il 29enne, di nazionalità cinese, si è avvicinato a una pattuglia del agenti della Volante del commissariato Centro raccontando di essere stato aggredito alle spalle da tre sconosciuti. Il turista ha spiegato che, mentre passeggiava nei pressi del Foro Buonaparte, tre persone gli avrebbero prima afferrato il braccio sinistro, strappato l'orologio che portava al polso e infine sarebbero fuggiti.

Il bottino che sono riusciti a portare via è un orologio di lusso marca Rolex e modello Yacht Master. Il suo valore si aggira intorno ai 30mila euro. Gli agenti di polizia hanno raccolto la denuncia del 29enne e hanno iniziato le indagini per risalire agli autori del furto.

Come prima cosa saranno analizzate i video registrati dalle telecamere di sorveglianza che inquadravano la zona dove sarebbe avvenuto il colpo. L'obiettivo, oltre a cercare di risalire all'identità dei responsabili del furto, è anche capire in che modo e in quale direzione sono fuggiti. Per quanto riguarda la vittima, il 29enne oltre al forte spavento non ha riportato ferite di alcun tipo. Per il turista non c'è stato bisogno nemmeno delle cure mediche sul posto.