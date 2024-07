Dentista dei vip rapinato in centro a Milano: aggredito alle spalle, in due gli sfilano l’orologio da 100mila euro

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un noto dentista milanese è stato rapinato nella tarda serata di domenica 14 luglio a Porta Venezia. Stando a quanto raccontato, il 46enne stava camminando sul marciapiede quando è stato aggredito alle spalle. Un uomo gli ha strappato dal polso un orologio da 100mila euro ed è scappato in sella a un motorino guidato da un complice. I carabinieri stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza per provare a identificare i malviventi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L'aggressione e il furto dell'orologio da 100mila euro

Il colpo è andato in scena intorno alle 23:30 del 14 luglio lungo viale Majno, in zona Porta Venezia a Milano. Il dentista 46enne, con uno studio in zona Duomo e famoso per avere tra i suoi clienti anche alcuni vip, stava camminando sul marciapiede quando un uomo gli è piombato addosso alle spalle.

Questo, che sarebbe sceso da un motorino guidato da un complice, gli ha afferrato il braccio sinistro e gli ha strappato l'orologio. Si tratta di un Audemars Piguet che ha un valore stimato intorno ai 100mila euro. Con il bottino, lo sconosciuto è risalito in sella alla scooter ed è fuggito.

Le indagini dei carabinieri

La mattina seguente, il 46enne si è presentato alla carabinieri della Stazione di Moscova per presentare denuncia. Il dentista, però, non sarebbe riuscito a fornire molti elementi ai militari su cui basare le indagini dato che è stato aggredito alle spalle. Il professionista, comunque, non ha riportato ferite.

Come prima cosa, gli investigatori analizzeranno le telecamere di sorveglianza della zona. L'obiettivo è ricostruire la dinamica del colpo e capire il tragitto dei fuggitivi. Inoltre, sarà esaminato anche il percorso fatto dalla vittima, in modo tale da stabilire se sia stato seguito e, nel caso, quanto sarebbe durato il pedinamento.