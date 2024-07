video suggerito

Ruba un orologio da quasi 65mila euro a un turista a Milano: arrestato un 16enne, si cerca il complice Ieri mercoledì 24 luglio in via Tommaso Grossi a pochi passi dal Duomo a Milano un ragazzo di 16 anni ha rubato un orologio da 64.538 euro: è stato fermato e ora si trova in carcere. Ancora in fuga invece il complice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Era riuscito a mettere a segno un colpo da circa 64.538 euro, rubando un orologio di lusso Patek Philippe. Ora per un ragazzo di 16 anni sono scattate le manette. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la rapina è accaduta nel pomeriggio di ieri mercoledì 24 luglio in via Tommaso Grossi a pochi passi dal Duomo a Milano. La vittima, un cittadino della Cambogia di 38 anni, era in compagnia della sua famiglia quando è stato avvicinato da tre giovani.

Uno dei tre, ovvero un 16enne originario del Marocco, ha strappato l'orologio dal polso dell'uomo poi per darsi alla fuga. Ad assistere a quanto stava accadendo sono stati alcuni poliziotti che si sono subito messi all'inseguimento del 16enne: il ragazzino è stato fermato in pochissimi secondi ma al momento dell'arresto è scattata una colluttazione. Intanto l'orologio di lusso era stata afferrato da uno dei complici per poi essere recuperato da un addetto alla sicurezza di un negozio della zona. Il complice è ancora in fuga mentre il 16enne è stato trasferito al carcere minore Beccaria di Milano: dovrà difendersi dall'accusa di rapina aggravata in concorso e indagato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'orologio da quasi 65mila euro è stato riconsegnato al suo legittimo proprietario.