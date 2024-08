video suggerito

In vacanza con i genitori ruba l’orologio a una turista: “Sono malato di Rolex, li ho anche tatuati” Lo studente milanese, incensurato, ha nascosto l’orologio da 8mila euro sotterrandolo nel giardino dell’hotel di Milano Marittima in cui soggiornava con la famiglia. Il furto dopo una serata in discoteca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Appassionato di Rolex, quasi malato, al punto da tatuarsi il simbolo della corona a cinque punte sul braccio. E al punto da commettere un vero e proprio reato.

È come si è descritto il giovane meneghino di 18 anni recentemente arrestato a Milano Marittima (Ravenna) per aver sfilato con la forza dal polso di una turista irlandese un orologio di lusso, dal valore di 8mila euro, e averlo sotterrato nel giardino dell'hotel in cui stava soggiornando.

Non il membro di una banda criminale né un piccolo scippatore seriale. Il ragazzo appena maggiorenne, incensurato e studente in un istituto alberghiero di Milano, si trovava in vacanza sulla riviera romagnola con i genitori, che gestiscono un ristorante nel capoluogo lombardo, e altri amici di famiglia. Qui lo scorso mercoledì 21 agosto, secondo quanto emerso dalle indagini, dopo una serata in discoteca avrebbe seguito una giovane turista che indossava il costoso orologio: mentre era concentrata ad aprire il lucchetto della bicicletta, intorno alle 4 di notte, il 18enne avrebbe deciso di entrare in azione e strappare così con una mossa repentina il bottino da migliaia di euro, per poi rifugiarsi in hotel.

Leggi anche Ruba 5 orologi da 30mila euro a Forlì con la tecnica dell'abbraccio: donna arrestata nel Milanese

Una fuga durata ben poco. I militari del Radiomobile locale l'hanno infatti rintracciato in breve tempo, e la turista irlandese lo ha riconosciuto immediatamente. A quel punto il giovane è stato arrestato, e l’orologio restituito alla legittima proprietaria. Su richiesta della difesa, il processo è stato aggiornato a inizio ottobre. Non è escluso che nel frattempo il 18enne provi, con l’aiuto economico del padre, a risarcire la 26enne.