Turista derubato in centro a Milano: al polso aveva un orologio da più di 10mila euro Un turista iracheno, 46 anni, è stato derubato del suo orologio in corso Matteotti all'incrocio con via san Pietro all'Orto nella serata di sabato 17 agosto. Indossava un Patek Philippe da più di 10mila euro.

Girava per il centro di Milano con al polso un Patek Philippe da più di 10 mila euro. Così un turista di 46 anni, proveniente dall'Iraq, è stato derubato del suo orologio in corso Matteotti all'incrocio con via san Pietro all'Orto nella serata di sabato 17 agosto.

Il responsabile, un 24enne incensurato e irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia nel giro di pochi minuti: una volante di passaggio ha infatti assistito alla scena ed è riuscita a bloccare il rapinatore in fuga. Per il 24enne, originario dell'Algeria, sono di conseguenza scattate le manette con l'accusa di rapina. È stato processato con il rito direttissimo nella mattinata di oggi.

Solo l'ultimo di ormai decine e decine di casi analoghi, tutti avvenuti tra la zona del Duomo e il Quadrilatero della moda milanese: area notoriamente ricca di negozi di lusso e importanti hotel a cinque stelle che, soprattutto d'estate, attraggono benestanti visitatori da ogni parte del mondo. Il colpo più scenografico? Il furto di un orologio da mezzo milione di euro, indossato nell'agosto del 2023 da un turista libico in visita a Milano mentre camminava con la famiglia nei pressi di piazza della Scala, in via Gerolamo Morone.