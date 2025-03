video suggerito

Abbassa il finestrino e gli sfilano dal polso l’orologio da 250mila euro in centro a Milano: il ladro in fuga Un 65enne è stato derubato del suo Patek Philippe da 250mila euro mentre era fermo a bordo della sua Mercedes a pochi passi dal duomo di Milano. Il ladro si è infilato nel finestrino abbassato e gli ha sfilato l’orologio dal polso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

119 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo si è infilato in macchina dal suo finestrino abbassato e gli ha sfilato l'orologio Patek Philippe da 250mila euro che aveva al polso. É successo a un 65enne veneziano in pieno centro a Milano, dietro al Duomo. Il ladro, descritto come un uomo robusto dalla barba lunga, è scappato a bordo di un motorino e non è ancora stato identificato.

Il furto risale al primo pomeriggio di lunedì 17 marzo, quando attorno alle 14:00 la vittima si è fermata per impostare il navigatore satellitare e ha accostato la sua auto, una Mercedes, lungo via Cesare Cantù, a pochi metri di distanza dal Duomo di Milano. L'uomo, un 65enne arrivato da Venezia, aveva il finestrino abbassato sul lato del guidatore. Il ladro ha deciso di approfittarne e, infilandosi oltre la portiera, ha afferrato il braccio della vittima e gli ha rubato l'orologio di lusso che aveva al polso, un Patek Philippe Acquanaut del valore di 250mila euro.

A quel punto il ladro ha cominciato a scappare a piedi con la refurtiva. Il 65enne è sceso dall'auto e ha cercato di inseguirlo per un breve tratto di strada, ma l'uomo è salito in sella a un motorino che aveva parcheggiato poco distante ed è fuggito facendo perdere le sue tracce. La vittima ha denunciato il furto alla Polizia, che acquisirà i video delle telecamere di video-sorveglianza presenti nella zona. Le registrazioni potrebbero essere utili agli investigatori per cercare di identificare l'uomo e recuperare la refurtiva.