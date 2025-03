video suggerito

Anziano seguito fino dentro casa a Pavia e derubato del suo orologio: si cercano due ragazzi Un 80enne di Pavia è stato aggredito e derubato del suo orologio nel pomeriggio del 28 marzo. L'anziano sarebbe stato inseguito fino all'androne di casa da due giovani, poi fuggiti.

A cura di Enrico Spaccini

Un 80enne è stato rapinato nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 marzo, mentre stava tornando a casa nel centro storico di Pavia. Stando alle primissime informazioni, l'anziano sarebbe stato inseguito da due sconosciuti, descritti come giovani, fin dentro l'androne del palazzo dove abita. Una volta fatto cadere con una spinta, il pensionato sarebbe stato immobilizzato e derubato del suo orologio. I due malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre l'80enne ha riportato contusioni in seguito all'aggressione guaribili in 10 giorni.

Come riportato da Il Giorno, l'anziano appena dopo la rapina subita sarebbe riuscito ad andare da solo fino al pronto soccorso per farsi medicare le contusioni riportate nell'aggressione. I medici lo hanno, poi, dimesso con 10 giorni di prognosi, mentre ai carabinieri è stato raccontato quanto accaduto.

Poco prima del suo arrivo in ospedale, l'80enne stava rientrando a casa, nel centro storico di Pavia, quando due ragazzi lo avrebbero spinto da dietro facendolo cadere a terra nell'androne del suo palazzo. Uno si sarebbe messo, poi, sul portone a fare da palo mentre l'altro, dopo averlo immobilizzato, avrebbe sfilato dal polso dell'anziano un orologio. I due sarebbero, infine, fuggiti senza prendere né il cellulare né il portafoglio del pensionato.

L'ipotesi è che i due giovani abbiano seguito l'80enne fino a casa con il preciso intento di rubargli l'orologio che, però, non avrebbe un grande valore. Sul caso, ora, indagano i carabinieri che si sono messi sulle tracce dei due fuggitivi. Il loro percorso potrebbe essere stato catturato dalle telecamere di sorveglianza della città.