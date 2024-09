Si alza per andare in bagno e dimentica sulla sedia del ristorante una borsa con un Rolex: rapinato per 10mila euro

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Rapina in pieno centro a Milano. Un turista croato di 43 anni nella sera di ieri venerdì 6 settembre si trovava in vacanza a Milano con la moglie e il figlio quando è stato derubato di soldi contanti e un orologio di lusso. Il furto sarebbe avvenuto poco dopo le 20 all'interno del "Five guys" di via Dante, vicino a piazza Duomo.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la famiglia si è allontanata giusto pochi secondi per andare in bagno dimenticando però una borsa sulla sedia con all'interno 350 euro in contanti ma soprattutto un Rolex dal valore di 10mila euro. Quando sono tornati si sono accorti di quanto è accaduto: la borsa non c'era più e così è scattata subito la chiamata al 112. Quando le forze di polizia sono arrivate sul posto però non c'era più tracce del ladro.