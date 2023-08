Rubato un orologio da oltre mezzo milione di euro: la vittima era in vacanza a Milano Un turista libico a Milano si è visto sfilare dal polso il suo orologio mentre passeggia in pieno centro. Si tratta di un Richard Mille che vale più di cinquecentomila euro.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Richard mille – Immagine di repertorio

Un turista, in vacanza a Milano con la sua famiglia, ha denunciato il furto del suo orologio. L'uomo ha anche detto alla forze dell'ordine l'attuale valore dell'oggetto: oltre mezzo milione di euro. Si tratta, infatti, di un Richard Mille, che ora è finito nel mercato nero degli orologi.

Lo scorso martedì primo agosto un imprenditore libico con la sua famiglia stava passeggiando in via Gerolamo Morone, in pieno centro di Milano, a pochi passi da piazza della Scala. Verso le ore 21,30 i turisti erano intenti a ritornare verso il loro hotel.

All'improvviso, però, un uomo gli si è avvicinato e lo ha spintonato a terra, nel frattempo gli ha sfilato dal polso l'orologio, un Richard Mille del valore di oltre cinquecentomila euro. Il turista è anche caduto a terra, provocandosi lesioni alla mano e alle ginocchia.

Leggi anche Trovati 66 chili di cocaina abbandonati in un'auto: valgono più di 2 milioni di euro

L'imprenditore, che era in compagnia anche del figlio di appena sette anni, ha tentato di rincorrere l'uomo per fermarlo e costringerlo a ridargli quell'oggetto di così grande valore, ma il ladro è stato molto più veloce di lui e all'incrocio con piazza del Duomo ha fatto perdere le sue tracce.

Al derubato non è rimasto altro che poter andare a fare una denuncia. E l'ufficiale di polizia giudiziaria che lo ascoltava è sbiancato quando ha sentito il costo di quel bottino.