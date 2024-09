video suggerito

Disoccupato e nullatenente, 43enne fermato in un treno per Milano con un Rolex da oltre 300mila euro La Guardia di Finanza ha denunciato per contrabbando un 43enne proveniente da Lugano e diretto a Milano. L’uomo aveva con sé un Rolex da 312mila euro e denaro contante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Rolex da 312mila euro sequestrato (foto da Guardia di Finanza)

Un 43enne partito da Lugano con un treno Eurocity e diretto a Milano Centrale è stato denunciato per contrabbando dalla Guardia di Finanza di Ponte Chiasso (in provincia di Como) e dai funzionari dell'agenzia delle dogane. L'uomo, che risulta essere disoccupato e nullatenente, aveva nascosto nel taschino della giacca un orologio marca Rolex, modello Daytona Orange Sapphire, dal valore stimato di 312mila euro.

L'orologio sequestrato (foto da Guardia di Finanza)

Il 43enne ha provato a nascondersi tra i turisti

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi, durante un controllo da parte della Guardia di Finanza nei pressi del confine con la Svizzera. Le fiamme gialle hanno notato un passeggero a bordo di un treno Eurocity che, alla vista dei militari, provava a confondersi in un gruppo di turisti.

Una volta fermato, si è notato subito un rigonfiamento nel taschino della giacca. Al suo interno, avvolto in un fazzoletto di carta, c'era un orologio marca Rolex. Si tratta del modello Daytona Orange Sapphire, prodotto in edizione limitata, da cinturino e cassa in oro, decorata con 36 zaffiri arancioni, e quadrante in madreperla bianca, con 8 diamanti incastonati. Il valore stimato è pari a 312mila euro, ai quali vanno aggiunti i 6mila euro in contanti che aveva con sé.

L'orologio era stato venduto a Parigi nel 2019

Il 43enne, che risulta essere disoccupato e nullatenente, ha dichiarato che l'oggetto appartiene alla sua famiglia. Tuttavia, i finanzieri hanno trovato nel suo bagaglio il certificato di garanzia dell'orologio, completo di dati, in cui viene riportato che è stato venduto a Parigi nel 2019 a un cittadino cinese residente a Hong Kong.

I finanzieri hanno deciso, dunque, di sequestrare l'orologio e di denunciare il 43enne per contrabbando. Le indagini, però, continuano per capire come l'uomo sia entrato in possesso dell'oggetto e cosa pensava di farci.