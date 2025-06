video suggerito

Rubano un orologio da 250mila euro in centro a Milano: la vittima è un turista australiano Un gruppo di ladri ha cercato di rubare un Richard Mille da 250mila euro in pieno centro a Milano. Arrestato un ragazzo di 27 anni dopo un inseguimento con gli agenti della Polizia locale. Si cercano i complici che sono riusciti a fuggire. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un ragazzo di 27 anni ha cercato di rubare un Richard Mille da 250mila euro in pieno centro a Milano. Il giovano è stato, però, bloccato dopo un rocambolesco inseguimento da parte degli agenti della Polizia locale, mentre i complici sono riusciti a darsi alla fuga.

Secondo le informazioni disponibili sino questo momento, i fatti risalirebbero alla giornata di ieri, martedì 17 giugno, quando, intorno alle ore 14:00, due agenti della Polizia Locale di Milano avrebbero arrestato un ragazzo di nazionalità francese di 27 anni per furto con strappo aggravato. Stando a quanto emerso nel corso delle indagini degli agenti, il giovane non avrebbe agito da solo, ma insieme all'aiuto di almeno altri due complici. Subito dopo il furto, infatti, uno dei ladri sarebbe scappato, inseguito dalla vittima, ma sarebbe riuscito a passare l'orologio a uno dei complici che, a sua volta, l'avrebbe passato a un terzo ladro che si trovava in sella a una bicicletta.

È a quel punto che la vittima si sarebbe lanciata all'inseguimento del ciclista e sarebbe riuscita a placcarlo, ma l'orologio era già stato passato di mano a un altro dei complici. Assistendo alla scena, uno degli agenti è quindi sceso dal veicolo di servizio ed è riuscito a fermare il ladro 27enne che ha cercato di nascondere maldestramente l'orologio, restituito poi al proprietario, un australiano di 52 anni che si trovava a Milano per visitare la città.