Entrano in un hotel di Milano e rubano uno zaino con 4 orologi da 600mila euro: arrestato uno dei ladri Due uomini sono entrati all'hotel Westin Palace di piazza della Repubblica di Milano per rubare uno zaino con dentro 4 orologi da 600mila euro di un turista americano. La polizia locale è riuscita ad arrestarne uno, ma l'altro è fuggito con il bottino.

A cura di Enrico Spaccini

Quattro orologi di lusso dal valore complessivo di circa 600mila euro sono stati rubati nella mattinata di oggi, mercoledì 25 giugno, all'interno di un albergo di Milano. Il colpo è andato in scena all'hotel a cinque stelle Westin Palace, in piazza della Repubblica, nel centro del capoluogo milanese. Stando a quanto ricostruito finora dalle indagini, a colpire sarebbe stata una banda composta da due persone. Uno è stato arrestato subito dopo i fatti, mentre il complice sarebbe riuscito a fuggire con il bottino.

Gli accertamenti su quanto accaduto all'hotel Westin Palace sono ancora in corso. La vittima del colpo da centinaia di migliaia di euro sarebbe un turista americano, il quale era impegnato nel check out dalla struttura. In quel momento, i due malviventi si sarebbero avvicinati e sarebbero riusciti a sottrargli lo zaino nel quale trasportava gli orologi. Si tratterebbero di quattro Richard Mille, oggetti dal valore di circa 150mila euro ciascuno.

Ricevuta la segnalazione, gli agenti della polizia locale sono intervenuti subito sul posto e sarebbero riusciti ad arrestare uno dei due presunti responsabili. Si tratterebbe di un uomo di origine francese. Il bottino, però, non è stato ancora recuperato, in quanto si troverebbe tra le mani del complice che è riuscito a far perdere le proprie tracce. Intanto sono state avviate le indagini e presto verranno acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della struttura e nelle vicinanze. La speranze è che i filmati possano fornire elementi utili all'identificazione del fuggitivo e, magari, anche la direzione di fuga.