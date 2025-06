video suggerito

Ladro restituisce orologi da 600mila euro rubati in un hotel di lusso a Milano e lascia un biglietto: “Sono falsi” Mercoledì era entrato nell’hotel cinque stelle Westin Palace di Milano e insieme a un complice aveva rubato uno zaino di Tom Ford con dentro quattro Richard Mille da 150mila euro l’uno. Ieri mattina il ladro ha restituito la refurtiva lasciandola nella hall sello stesso albergo con un messaggio: “Sono falsi”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono stati restituiti, 24 ore dopo il furto, i quattro orologi da 150mila euro l'uno rubati mercoledì mattina a un turista americano in un hotel di lusso a Milano. Il ladro li ha lasciati ieri mattina nella hall dell'albergo Westin Palace di piazza della Repubblica, nello stesso posto del furto e all'interno dello stesso zaino di Tom Ford con cui li aveva portati via. Il probabile motivo della restituzione è scritto su un biglietto lasciato vicino allo zaino: "Gli orologi sono falsi".

Il furto risale alla mattina di mercoledì 25 giugno. Il turista americano stava facendo il check out alla reception dell'hotel cinque stelle, quando il ladro, aiutato da un complice, è riuscito a prendere uno dei bagagli del viaggiatore: uno zaino nero di Tom Ford con dentro quattro orologi Richard Mille dal valore di circa 150mila euro l'uno, un paio di cuffiette, il portafoglio con le carte di credito, 600 dollari e 300 euro. Il valore complessivo della refurtiva superava i 600mila euro.

Il ladro è riuscito a fuggire con lo zaino, mentre il complice che faceva da palo è stato catturato dalla Polizia. Portato nel centro arresti e fermi di via Custodi, è stato interrogato e ha dichiarato di essere un 27enne francese. Nel frattempo gli agenti, attraverso le telecamere della zona, sono riusciti a identificare il rapinatore in fuga: si trattava di un 19enne già noto alle forze dell'ordine. Hanno seguito i suoi movimenti attraverso il localizzatore delle cuffiette rubate. Gli auricolari hanno continuato a trasmettere il segnale fino a via Tenco, dove alcune pattuglie hanno cercato il ladro, ma senza successo.

Leggi anche Entrano in un hotel di Milano e rubano uno zaino con 4 orologi da 600mila euro: arrestato uno dei ladri

Ieri mattina, però, la refurtiva è stata restituita: gli agenti stanno analizzando il contenuto dello zaino alla ricerca di impronte digitali che il ladro potrebbe aver lasciato. Nel frattempo il turista, che aveva denunciato il furto specificando il valore degli orologi, è tornato negli Stati Uniti.