Anziano buttato contro un muro e derubato di una collana da 3mila euro: si cerca il rapinatore Un anziano di 78 anni è stato aggredito e rapinato lunedì 5 agosto in via Garegnano a Milano: è stato buttato contro il muro e derubato di una catenina per un valore di 3mila euro.

A cura di Giorgia Venturini

Violenta rapina in zona Certosa a Milano. Un anziano di 78 anni è stato aggredito e rapinato lunedì 5 agosto in via Garegnano. Stando alla ricostruzione di quanto è accaduto, l'uomo è stato sorpreso alle spalle e sbattuto contro al muro: il rapinatore solo allora lo ha derubato della collanina da 3mila euro.

Tutto è accaduto in pochissimi secondi. L'anziano infatti stava tornando a casa quando è stato aggredito all'improvviso con violenza. Dopo che il malvivente è fuggito via, la vittima è riuscita a chiamare le forze dell'ordine: fortunatamente per lui non è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Quando gli agenti della polizia sono arrivati sul posto il rapinatore era già fuggito via: inizieranno le indagini per risalire alla sua identità.