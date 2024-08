video suggerito

Aggredisce un anziano nel parcheggio del supermercato con lo spray al peperoncino: la donna lo ha rapinato Un uomo di 83 anni è stato aggredito nel parcheggio del centro commerciale di Grandate (Como). Una donna gli ha spruzzato lo spray al peperoncino per stordirlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di lunedì 5 agosto, un uomo di 83 anni è stato aggredito e rapinato nel parcheggio del centro commerciale Iper di Grandate, in provincia di Como. Una donna gli si è infatti avvicinata e gli ha spruzzato in volto lo spray al peperoncino, che lo ha totalmente stordito. A quel punto la ladra lo ha spintonato per portargli via il borsello. All'interno c'erano circa 400 euro in contanti, la carta di credito e i documenti.

Un pensionato di Fino Mornasco, sempre in provincia di Como, lunedì scorso si era recato al contro commerciale della vicina Grandate per fare la spesa. Intorno alle dieci del mattino si trovava nel parcheggio del supermercato, dove aveva appena lasciato la propria auto. Mentre si apprestava a entrare nella struttura, gli si è improvvisamente avvicinata una donna. Non è ancora chiaro se questa abbia in qualche modo attirato la sua attenzione, magari chiedendogli qualcosa.

Sta di fatto che subito ha spruzzato lo spray al peperoncino all'indirizzo del volto dell'anziano, che così ha smesso di vedere e si è trovato in una momentanea situazione di smarrimento. La donna ne ha approfittato per dargli uno spintone e portargli via il borsello, in cui l'uomo conservava tutti i sui effetti personali. In particolare c'erano circa quattrocento euro in contanti, la cara di credito, la carta d'identità e la patente di guida.

Leggi anche Spruzzano spray urticante su un vagone della metro verde di Milano: avevano rapinato un passeggero

Immediatamente è intervenuta sul posto una pattuglia della stazione dei carabinieri di Fino Mornasco, che ha avviato un'indagine per rintracciare e denunciare la rapinatrice. Nel frattempo la carta di credito è stata ritrovata abbandonata per le vie del paese, mentre non si ha ancora traccia dei documenti d'identità dell'83enne.