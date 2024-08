video suggerito

Uomo aggredito in metro a Milano, buttato a terra e rapinato: si cercano i responsabili Un uomo di 46 anni è stato aggredito sulla metro di Milano: è stato colpito alle spalle, atterrato e derubato di una collanina d'oro e un orologio dal valore di tremila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di lunedì 5 agosto 2024 un uomo di 46 anni è stato rapinato nella stazione Udine della metro M2 linea verde a Milano. L'episodio si è verificato poco dopo le 21. La vittima è scesa da un convoglio quando è stata aggredita alle spalle. Il 46enne è stato afferrato per il collo e buttato a terra sulla banchina. I due rapinatori gli hanno portato via una collanina in oro e un orologio dal valore di tremula euro.

I due ladri sono poi scappati. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato Lambrate hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari a identificare i due uomini. Potrebbe essere molto utile analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver immortalato il momento dell'aggressione e quindi il volto dei malviventi.

Per quanto riguarda la vittima, questa non sembrerebbe aver riportato ferite gravi. Nonostante l'importante spavento, il 46enne non ha avuto bisogno delle cure dei medici e dei paramedici del 118. Le prossime ore saranno fondamentali per poter ricostruire quanto accaduto e poter individuare i due ladri.