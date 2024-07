video suggerito

Rimprovera un uomo ubriaco fuori da un supermercato e viene accoltellato: in fuga l'aggressore Nel parcheggio di un supermercato di Seveso, in provincia di Monza e Brianza, un uomo di 50 anni è stato accoltellato da uno sconosciuto ubriaco che poi si è dato alla fuga.

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Un uomo di 50 anni è stato soccorso dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato di Seveso, in provincia di Monza e Brianza, nella mattinata di ieri domenica 30 giugno. Tutti i particolari della dinamica sono ancora da accertarsi ma sembrerebbe che tra la vittima e l'aggressore sia scoppiata una lite terminata in violenza.

I carabinieri della compagnia di Seregno sono intervenuti sul posto, ovvero in via Montello, e hanno provveduto a tutti i rilievi del caso. Il 50enne è stato soccorso dai sanitari arrivati in ambulanza e in automedica e lo hanno trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto si cerca ancora l'aggressore. Dalle prime informazioni riportate anche su Monza Today, sembrerebbe che i due non si conoscessero: la lite potrebbe essere iniziata perché la vittima avrebbe rimproverato l'aggressore sulle sue condizioni. L'uomo infatti si aggirava vicino al supermercato completamente ubriaco. Questo, non accettando le parole di uno sconosciuto, si sarebbe alterato estraendo un coltellino e colpendolo. Poi si è dato alla fuga.