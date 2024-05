Forti piogge in Lombardia, l’assessore Granelli: “Non è allerta, ma attenzione ai fiumi Seveso e Lambro”

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

(foto di repertorio)

Forti piogge in Lombardia, soprattutto nella zona Nord di Milano, dove i livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono saliti nella notte tra mercoledì 1 maggio e giovedì 2. Sono preoccupanti, ma l'assessore comunale alla Sicurezza e Protezione Civile Marco Granelli afferma che la città non è in allerta meteo, nonostante le piogge incessanti e alcune strade allagate. Stando alle previsioni del tempo, nella giornata di oggi, 2 maggio, sono previsti forti temporali alle 13:00 e nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 17:00. Continuerà a piovere per tutta la giornata e sembra non smetterà fino a venerdì.

Le parole dell'assessore comunale Marco Granelli

"Non siamo in allerta meteo, ma stanotte nella zona Nord di Milano (Cinisello Balsamo e Milano Lambrate) sono caduti 30mm di pioggia tra l'1.00 e le 4.00. Le piogge hanno causato un innalzamento dei livelli. Il Lambro in via Feltre è salito repentinamente da 0.80 metri delle 2.00 a 1.95 alle 4.30 ed ora è stabile". Lo afferma, in un post su Facebook, l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli.

"Anche il Seveso è salito in maniera repentina giungendo a via Valfurva a Niguarda a 1.70 alle 4.15, ma ora sta scendendo. Le perturbazioni si muovano da sud-est verso Milano, ed ora siamo in attesa di una nuova che sta salendo da Lodi. Per il Seveso la vasca di Milano è pronta per entrare in funzione e questo avviene quando il livello di via Valfurva sale a 1,88 metri", continua l'assessore.

"Per il Lambro abbiamo avvertito le comunità e siamo in attesa di capire se saliranno ancora i livelli e allora dovremmo procedere con l'evacuazione. Le squadre di Protezione civile e di Mm servizio idrico sono state attivate", conclude Granelli.

Difficoltà in tutta la Lombardia: a Bergamo diverso alberi caduti

A Milano preoccupano due fiumi: il Seveso e il Lambro. Dopo l'esondazione del primo avvenuta lo scorso ottobre, il Comune si è attivato per ripristinare le vasche di contenimento. Ora sono pronte, ma non ancora in funzione, anche se, stando alle parole dell'assessore, potranno essere attivate per le perturbazioni di queste ore. I livelli del Seveso, infatti, hanno raggiunto la soglia di attenzione questa notte, intorno alle 4, e la Protezione Civile del Comune di Milano ha informato la cittadinanza.

Se a Milano sono cadute e cadranno forti piogge, nella Bergamasca si sono registrate raffiche di vento che hanno fatto cadere alcuni alberi. Stando a quanto riportato sul quotidiano Il Giorno, uno di questi ha bloccato la strada tra i comuni di Gromo e Valgoglio, ma la via è stata riaperta in poche ore.

Le previsioni del tempo di oggi e dei prossimi giorni

Stando alle previsioni meteo del sito 3bMeteo, nella città di Milano continuerà a piovere per tutta la giornata. Segnalati forti temporali alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle 17. Nelle ore di pranzo cadranno 7 millimetri di acqua piovana. Un po' meno nel pomeriggio, quando scenderanno tra i 4,6 e i 4,7 millimetri.

Forse la pioggia darà tregua alla città verso sera, dalle 20 in poi. Le temperatura non saranno basse, oscilleranno tra i 14 gradi di minima fino ai 23 gradi di massima. Nella giornata di venerdì 3 maggio, invece, non sono previste piogge ma il cielo sarà nuvoloso, con temperature simili a quelle di oggi. Nel weekend è previsto tempo soleggiato, sia sabato 4 maggio sia domenica 5.