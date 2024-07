Grossi chicchi di grandine su Milano: due feriti, danni alle auto e una fermata Atm fuori uso Milano, Bareggio, Cornaredo e Binasco sono i Comuni lombardi maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo di ieri. Grossi chicchi di grandine hanno ferito due persone e danneggiato varie auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

117 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grosso chicco di grandine e il lunotto di un'auto danneggiato

Due persone ferite, una fermata Atm chiusa e auto danneggiate è il bilancio di un venerdì di maltempo a Milano, con l'intensa grandinata che ieri si è riversata sul capoluogo lombardo. Grossi chicchi di grandine hanno colpito passanti, veicoli e messo fuori uso una cabina Atm. Sono state decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Milano per rami ed alberi caduti. I Comuni lombrdi maggiormente colpiti dal maltempo di ieri sono Milano, Bareggio, Cornaredo e Binasco.

Sono due le ondate di mltempo che si sono registrate ieri, giornata di allerta gialla, la prima verso le 11, con un forte temporale. Un fulmine ha originato un incendio ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Cadendo ha colpito due cabine elettriche su viale Palmanova all'altezza della stazione metropolitana di Cimiano. L'episodio ha provocato inevitabili disagi alla circolazione lungo la linea, infatti stamattina Atm ha informato i viaggitori che i treni non si fermano a Cimiano. I tecnici sono nel frattempo al lavoro per afre in modo che il servizio torni regolare lungo l'intera tratta nel minor tempo possibile.

La seconda ondata di mltempo c'è stata di sera, quando ha iniziato a piovere e soprattutto a grandinare. Grossi chicchi sono caduti dal cielo, ferendo due persone, che erano alla stazione Cadorna e hanno danneggiato diverse vetture, mettendo rischio la sicurezza degli automobilisti alla guida, che si sono dovuti fermare. La forte e abbondante pioggia ha allagato l'Ippodromo La Maura, dove era in programma il concerto degli Stray Kids. Fortunatamente il Seveso non ha esondato, nonostante abbia raggiunto la soglia di attenzione.