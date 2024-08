video suggerito

Forti temporali e raffiche di vento a Milano: si fermano tutti gli aerei a Malpensa e Linate Un violento temporale si è abbattuto su Milano e in altre parti della Lombardia verso le 17.30 di mercoledì 7 agosto: alcuni disagi e incidenti, fermi i voli all'aeroporto.

A cura di Giorgia Venturini

Sono tornati i temporali a Milano. Un violento temporale si è abbattuto sulla città verso le 17.30 di mercoledì 7 agosto creando non pochi disagi in città: alcuni alberi caduti e alcuni incidenti provocati dal maltempo. Problemi anche all'aeroporto di Malpensa dove alcuni aerei sono stati costretti a restare fermi a causa delle condizioni meteo: decollo quindi rinviati per qualche minuti. Poi però la situazione è ritornata alla normalità. Stessa cosa è successo anche all'aeroporto di Linate. I vigili del fuoco precisano: "Attualmente abbiamo richieste per circa 90 interventi e tra questi nulla di rilevante , 2 ascensori bloccati con occupanti all’interno ma nessuna persona in pericolo ne strade ostruite e/o bloccate e così sedi tramviarie".

Tra i danni del pomeriggio, in via Pompeo Leoni si è allagato un sottopasso ferroviario con una persona bloccata nella proprio auto. La persona a bordo è stata salvata e recuperata dai vigili del fuoco.

Il cielo di Milano per diversi minuti sono stati attraversati da fulmini e da forti raffiche di vento. Il violento temporale sicuramente è dovuto anche al gran caldo di questi giorni. Fino alla sera di oggi continuerà l'allerta meteo gialla.

Durante tutto il periodo dell'allerta meteo è stato consigliato ai cittadini di non sostare sotto zone a rischio allagamenti, come sottopassi o vicino a corsi d'acqua. Così come evitare di fermarsi sotto agli alberi o le impalcature dei cantieri. Regione Lombardia nel dettaglio spiega che durante questi forti temporali c'è il rischio di:

danni a coperture e a strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento;

rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (in particolare telefonia ed elettricità);

innesco di incendi e lesioni da fulminazione;

problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali;

danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate".