Allerta meteo gialla in Lombardia: tornano i forti temporali Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle 12 di domani 7 agosto fino alla mezzanotte.

A cura di Giorgia Venturini

Potrebbe arrivare la pioggia nelle prossime ore in Lombardia e con lei si spera anche un calo delle temperature. Già nella serata di oggi martedì 6 agosto il cielo si annuvolerà in alcune zone della regione, per poi, nella giornata di domani 7 agosto, presentarsi una più importante instabilità con forti temporali. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle 12 di domani fino alla mezzanotte. Annunciando anche che il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Regione Lombardia poi entra così nel dettaglio: "Per la giornata di domani 7 agosto sono attese sulla Regione condizioni di instabilità, a tratti marcata e diffusa. Nel dettaglio, possibilità nella notte di locali rovesci e temporali sparsi tra Prealpi e pianura, in spostamento dai settori occidentali verso quelli orientali; dal pomeriggio probabile sviluppo di nuovi rovesci e temporali sparsi da Ovest verso Est, con possibile coinvolgimento diffuso della pianura, dove si sottolinea un ampio grado di incertezza riguardo le zone con maggior probabilità di temporali forti. Precipitazioni con possibili massimi accumuli locali compresi tra 40-80 mm. Si attendono inoltre rinforzi di vento associati principalmente al transito di fenomeni temporaleschi diffusi".

Durante tutto il periodo dell'allerta meteo è stato consigliato ai cittadini di non sostare sotto zone a rischio allagamenti, come sottopassi o vicino a corsi d'acqua. Così come evitare di fermarsi sotto agli alberi o le impalcature dei cantieri. Così Regione Lombardia mette in allerta i residenti: "Scenari di rischio temporali caratterizzati da un’elevata incertezza previsionale e, rispetto al codice verde, da un’accresciuta probabilità, seppur bassa, di fenomeni anche di forte intensità sul territorio, dovuti a piogge intense, frequenti fulminazioni, grandinate, raffiche di vento, con effetti, generalmente localizzati, quali:

danni a coperture e a strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento;

rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (in particolare telefonia ed elettricità);

innesco di incendi e lesioni da fulminazione;

problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali;

danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate".