Domani scatta l'allerta meteo in Lombardia: piogge intense già da questa sera Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per forti piogge a partire dalle 14 di domani, mercoledì 4 settembre. Già per stasera sono previste piogge.

A cura di Giorgia Venturini

Tornano i temporali in Lombardia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per forti piogge a partire dalle 14 di domani, mercoledì 4 settembre. Durante tutte le ore in cui è prevista l'allerta, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Come ogni volta gli osservati speciali saranno i fiumi Seveso e Lambro. Il consiglio è sempre quello di non sostare sotto gli alberi e vicino impalcature di cantieri, dehors e tende.

Da Regione fanno sapere che i cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile, registrandosi al link oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android. Il maltempo è previsto già nella giornata di oggi 3 settembre quando nel pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi sulla regione, "con la possibilità di fenomeni localmente più intensi sull'Appennino. In tarda serata attesi rovesci più diffusi su Prealpi e alta pianura occidentali".

Domani 4 settembre scatta invece l'allerta meteo: sempre nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali su tutta la regione, "con maggiore probabilità di fenomeni localmente intensi sui settori meridionali e sulla fascia pedemontana/prime Prealpi. In serata previste nuove precipitazioni, più diffuse, su Prealpi e alta pianura occidentali".