Tornano le forti piogge in Lombardia: da domani scatta l'allerta meteo a Milano Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali dalle 14 di domani 11 settembre.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora forti piogge in Lombardia. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali dalle 14 di domani 11 settembre. Come sempre, sotto particolare attenzione ci saranno i fiumi Seveso e Lambro: il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per tutta la durata dell'allerta per il monitoraggio del livello dell'acqua.

Da Regione Lombardia consigliano i cittadini a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi durante l'allerta meteo. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

Per tutte le informazioni sui rischi meteorologici è possibile collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile, scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android.