Allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia fino al 24 settembre: rischio temporali ed esondazioni Nuova allerta meteo gialla per Milano e la Lombardia fino alla mattinata di martedì 24 settembre. La perturbazione atlantica porta nel Nord Italia temporali e nuovi rischi idrogeologici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali e per rischio idrogeologico per Milano e la Lombardia. Già nel pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre, una perturbazione atlantica di avvicina al Nord Italia portando nuvolosità variabile e qualche pioggia, ma è dalla mattinata del 23 settembre che i temporali inizieranno a cadere con intensità crescente. L'allerta per le precipitazioni resterà attiva fino alla mezzanotte, mentre quella per rischio idrogeologico fino alle 6 della mattina del 24 settembre.

La perturbazione atlantica inizierà a colpire la Lombardia nel pomeriggio del 22 settembre, in particolare su Prealpi Centro-Occidentali e Appennino, mentre in tarda serata arriveranno ai settori occidentali. Si tratta di piogge non particolarmente intense che, però, saranno sempre più diffuse nel mattino del 23 settembre sui settori occidentali e meridionali della regione.

A partire dal pomeriggio, le piogge cadranno con moderata intensità sui settori occidentali, mentre nel tardo pomeriggio assumeranno carattere temporalesco soprattutto sulle Prealpi Centro-Occidentali, sull'Appennino e sulla pianura centro-orientale. In alcune zone, dove potrebbero verificarsi picchi più consistenti, potrebbero cadere fino a 50 millimetri di pioggia nell'arco di 24 ore.

La raccomandazione del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia è di non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre, è consigliabile non sostare nei pressi di alberi, impalcature di cantieri, dehors e tende. I rovesci continueranno a cadere con moderata intensità sui settori centro-orientali fino al primo mattino del 24 settembre, dopodiché le precipitazioni andranno in rapido esaurimento.