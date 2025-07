Tornano a funzionare i tram a Milano che erano stati interrotti per mancanza di corrente elettrica

video suggerito

Tornano a funzionare con regolarità le linee dei tram che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 luglio, a Milano sono stati obbligati a interrompere i loro servizi dopo alcune mancanze temporanee di corrente causate dal gestore della rete elettrica. L'azienda trasporti milanesi ha comunicato a Fanpage.it che il gestore ha risolto il problema e ripristinato la corrente. Le linee tranviarie interessate sono quindi tornate a effettuare regolarmente tutte le fermate.

I blackout nei quartieri a nord e a Sesto San Giovanni

I malfunzionamenti si sono concentrati in gran parte nel nord della città, dove da diverse ore si stanno verificando interruzioni di corrente e blackout. Ieri sera alcune vie dei quartieri di CityLife e San Siro sono rimaste al buio per diversi minuti e molte zone di Sesto San Giovanni si sono ritrovate senza corrente elettrica per alcune ore, lasciando i residenti senza aria condizionata, ventilatori e con frigoriferi spenti e ascensori fuori uso.

Non c'è ancora certezza sulle cause dei blackout che ieri ha riguardato anche la città di Bergamo: è molto probabile che l'interruzione dipenda anche dalle alte temperature degli ultimi giorni e dai picchi di consumo.