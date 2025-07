Anche le zone di CityLife e San Siro al buio: blackout e interruzioni di corrente a Milano

video suggerito

Anche le zone di CityLife e San Siro al buio: blackout e interruzioni di correnza a Milano Dopo Bergamo e Sesto San Giovanni, questa sera anche alcune vie di CityLife e San Siro sono rimaste al buio per diversi minuti a causa di un'interruzione di corrente.

Anche la zona di CityLife e alcune vie attorno a San Siro a Milano sono al buio da diversi minuti a causa dei blackout che stanno interessando la parte nord di Milano. L'interruzione di corrente sta causando molti disagi ai residenti, che senza elettricità non possono utilizzare ventilatori, condizionatori, ascensori e frigoriferi. In particolare diversi utenti online hanno segnalato blackout in piazza Amendola, via Novara, via Barelli, via Capecelatro. In via Morgantini un residente ha segnalato che i semafori sono rimasti spenti per circa un'ora.

I primi blackout sono iniziati già dalla mattina di ieri, lunedì 30 giugno, nella zona di Sesto San Giovanni, a nord est di Milano, con semafori spenti, ascensori bloccati e metropolitane rallentate. Martedì pomeriggio la fermata di Sesto Rondò della M1 ha chiuso per mancanza di alimentazione elettrica. In alcuni palazzi oltre all'elettricità è mancata per diverse ore anche l'acqua, perché le pompe condominiali che funzionano con l'energia erano fuori uso.

Non c'è ancora certezza sulle cause dei blackout, che hanno interessato anche i comuni di Bergamo, Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano Milanino, ma è possibile che l'interruzione dipenda anche dalle alte temperature degli ultimi giorni e dai picchi di consumo. Lo ha confermato anche E-Distribuzione, che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica: "i disservizi sono diretta conseguenza delle temperature eccezionali di questi giorni (cosiddette ondate di calore) che hanno determinato guasti contemporanei e su più tratti su diverse reti elettriche esercite nei territori in questione".

Le elevate temperature, anche di notte, combinate con l'assenza di precipitazioni, comportano un funzionamento anomalo della rete, spiega l'azienda, che "si è attivata tempestivamente con una Task Force dedicata, intervenendo sul campo, attraverso la riparazione dei guasti e la pronta installazione di Gruppi Elettrogeni e di una Power Station". L'Azienda ha detto che proseguirà le attività fino al completo ripristino del servizio elettrico.