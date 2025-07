video suggerito

Sesto San Giovanni in blackout da ore, il sindaco diffida il gestore: fuori uso frigoriferi e condizionatori Continua il blackout che da ieri mattina sta causando disagi a Sesto San Giovanni e nei comuni dell'hinterland milanese. L'interruzione dell'elettricità impedisce di utilizzare frigoriferi, ventilatori, condizionatori e in alcuni casi anche l'acqua.

Continua il blackout che da diverse ore sta causando disagi a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e in altri comuni dell'hinterland come Cinisello Balsamo e Bresso, ma anche a Bergamo. Le prime segnalazioni sono arrivate già nella mattinata di ieri, lunedì 30 giugno. L'interruzione di corrente persiste anche oggi in diverse zone della città e sta rendendo impossibile utilizzare ventilatori, condizionatori e frigoriferi. In alcuni palazzi oltre all'elettricità manca anche l'acqua, perché le pompe condominiali che funzionano con l'energia sono fuori uso.

Tanti i disagi anche fuori casa, con semafori spenti, ascensori bloccati, e metropolitane rallentate. Qualche ora fa la fermata di Sesto Rondò della M1 ha chiuso per mancanza di alimentazione elettrica. Non c'è ancora certezza sulle cause del blackout ma è possibile che l'interruzione dipenda anche dalle alte temperature degli ultimi giorni e dai picchi di consumo.

Il sindaco Roberto Di Stefano ha inviato una diffida al fornitore dell'energia elettrica della città. "Ho dato mandato agli uffici comunali – ha scritto il sindaco sui social – di inviare una diffida formale ad Enel distribuzione. Non è accettabile che interi quartieri restino al buio a intermittenza, mettendo a rischio famiglie, attività commerciali e servizi essenziali”. Il primo cittadino ha anche annunciato che Polizia Locale, Protezione Civile e Croce Rossa sono attivi sul territorio per portare assistenza ai cittadini.

Nel frattempo molti cittadini stanno cercando di capire in autonomia cosa fare e si confrontano sulle pagine social. "Via fiume è da ieri pomeriggio senza corrente" scrive un utente nel pomeriggio di martedì. "Ho chiamato il numero verde più volte – scrive un altro – Alle 9 mi dicevano che avrebbero risolto per le 13. Alle 13 mi dicevano per le 15. Alle 15 per le 17. Dalle 17 in poi la voce registrata ha completamente smesso di dare indicazioni orarie di qualsiasi tipo".