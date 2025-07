video suggerito

Ancora blackout a Sesto San Giovanni, un residente: "Siamo senza acqua e luce dalle 12 di ieri" Continua il blackout che da diverse ore sta paralizzando interi palazzi a Sesto San Giovanni (Milano). Un residente di piazza IV Novembre a Fanpage.it: "La Protezione Civile ci ha portato l'acqua. I disagi sono enormi, non solo per noi famiglie: il medico del palazzo ha buttato i medicinali salvavita che teneva nel frigorifero"

Continua il blackout che da diverse ore sta paralizzando diversi quartieri di Sesto San Giovanni, hinterland di Milano. Qui, a diverse ore dalle prime interruzioni di corrente, in alcune zone ancora restano fuori uso ventilatori, condizionatori e frigoriferi. In qualche palazzo, oltre all'elettricità, manca anche l'acqua, perché le pompe condominiali che funzionano con l'energia sono fuori uso.

"Noi siamo senza né acqua né luce da ieri alle 12", racconta stamattina a Fanpage.it un residente di piazza IV Novembre, vicino alla fermata della metropolitana rossa Sesto Rondò. "Nella serata di ieri la Protezione Civile ci ha portato l'acqua potabile, soprattutto agli anziani del palazzo. Ma i disagi sono enormi, non solo per noi famiglie con bambini, animali domestici. Le conseguenze sono evidenti anche per attività commerciali e servizi essenziali della zona. Il forno al piano terra è stato costretto a buttare tutto il pane, il medico di base i medicinali salvavita che teneva nel frigorifero. Non sappiamo nemmeno quando si risolverà tutto questo, non riusciamo a parlare con nessuno: al telefono rispondono solo gli assistenti digitali, e ovviamente non sanno dici niente. Non so come faremo".

Il sindaco Roberto Di Stefano ha intanto inviato una diffida al fornitore dell'energia elettrica della città. "Ho dato mandato agli uffici comunali di inviare una diffida formale a Enel distribuzione", ha scritto sui social il primo cittadino ieri nell'annunciare l'intervento di Polizia Locale, Protezione Civile e Croce Rossa sul territorio comunale per portare assistenza ai cittadini in difficoltà. "Non è accettabile che interi quartieri restino al buio a intermittenza, mettendo a rischio famiglie, attività commerciali e servizi essenziali”.