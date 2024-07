video suggerito

Metro blu M4 di Milano chiusa fino ad agosto per gli ultimi test sulla tratta: quando riapriranno le fermate M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus dal 19 luglio al 6 agosto. Sono in programma le ultime fasi di test tecnici in vista dell’apertura completa della linea fino a San Cristoforo, prevista per l’autunno del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora un lungo stop per la nuovissima metro blu di Milano. Una vera e propria pausa estiva: la linea M4 della metropolitana è infatti attualmente chiusa per consentire i test tecnici necessari in vista del completamento dell'intera linea fino al capolinea di San Cristoforo, previsto teoricamente entro l'autunno del 2024. Per questo motivo la tratta che attualmente copre il capolinea est di Linate aeroporto e il centro di San Babila non sarà funzionante dal 19 luglio al 6 agosto.

Orari e frequenze dei bus sostituivi BM4

Atm, nel frattempo, ha messo a disposizione i bus sostitutivi BM4 e la consueta linea notturna NM4. Le navette BM4 partono da Duomo (via Baracchini 1), San Babila (via Visconti di Modrone) e da Linate (terminal arrivi dell'aeroporto, di fronte alla porta 8).

Frequenze da lunedì a venerdì:

Leggi anche Metro verde M2 di Milano chiusa tra Caiazzo e Cascina Gobba: previsti autobus sostitutivi

tra le 7 e le 9:30 circa: ogni 3/4 minuti

tra le 6 e le 7 e tra le 9:30 e le 19:30 circa: ogni 6/7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Frequenze il sabato e festivi:

tra le 6 e le 19:30 circa: ogni 7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Orari da Linate per Duomo:

prima partenza alle ore 6:00, ultima partenza alle ore 00:30

Orari da Duomo per Linate:

prima partenza alle ore 6:00, ultima partenza alle ore 00:45

Le fermate dei bus sostitutivi BM4

I bus sostitutivi fermano a questi indirizzi:

Linate Aeroporto: in corrispondenza degli arrivi, di fronte alla porta 8

Viale Forlanini Aeronautica Militare: all’altezza del sovrappasso pedonale

Repetti: viale Forlanini, all’altezza di via Cavriana

Stazione Forlanini: verso Duomo fermano in viale Corsica 91, prima di via Mezzofanti; verso Linate in viale Corsica, dopo via De Andreis

Argonne: verso Duomo fermano in via Lomellina 64, prima di largo porto di Classe; verso Linate in viale Argonne 42, prima di via Marciano

Susa: verso Duomo fermano in viale Argonne, prima di piazzale Susa; verso Linate in viale Argonne 20, dopo via Catania

Dateo: verso Duomo fermano in piazzale Dateo, prima di viale dei Mille; verso Linate in corso Indipendenza, prima di viale Piceno

Tricolore: verso Duomo fermano in corso Concordia, prima di piazza del Tricolore; verso Linate in piazza del Tricolore 2

San Babila: verso Duomo fermano in via Visconti di Modrone, dopo corso Monforte, all’altezza del civico 33; verso Linate fermano in via Visconti di Modrone, prima di via Mascagni, all’altezza del civico 16

Largo Augusto (solo verso Duomo): via Cavallotti, prima di corso Europa

Via Larga: verso Duomo fermano all’angolo con via San Clemente; verso Linate prima di via Verziere

Duomo: via Baracchini 1, dopo via Paolo da Cannobio

Quando apriranno le nuove fermate della M4 di Milano

Le nuove fermate della linea blu M4 di Milano saranno completate entro ottobre 2024. Attualmente sono operative 8 delle 21 fermate previste (Linate Aeroporto, Repetti, Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore, San Babila). Le prossime aperture includeranno le stazioni di San Cristoforo, Segneri, Gelsomini, Frattini, Tolstoj, Bolivar, California, Coni Zugna, Sant'Ambrogio, De Amicis, Vetra, Santa Sofia e Sforza-Policlinico.