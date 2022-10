La linea blu M4 della metro di Milano sarà inaugurata il 26 novembre: quali fermate apriranno La linea blu (M4) della metro Milano aprirà il 26 novembre. La prima tratta a essere inaugurata è quella tra Linate e Dateo. In primavera toccherà a San Babila mentre nel 2024 aprirà l’intera linea. I treni avranno una frequenza, negli orari di punta, di novanta secondi. In totale saranno ventuno fermate.

A cura di Ilaria Quattrone

È ufficiale: la prima tratta della linea blu (M4) della metro Milano aprirà il 26 novembre. Ad annunciarlo è stato il sindaco del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala, attraverso Instagram. Dopo ritardi e rinvii, finalmente è arrivato il momento dell'apertura. La prima tratta a vedere la luce sarà quella compresa tra Linate e Dateo.

In primavera si arriverà fino a San Babila e nel 2024 sarà attiva l'intera linea. Si parla di ventuno fermate totali e 86 milioni di passeggeri annui. I treni avranno una frequenza, negli orari di punta, di novanta secondi.

L’annuncio del sindaco Giuseppe Sala (Fonte: Instagram)

Le fermate della metro M4 di Milano (linea blu)

Le prime fermate attive saranno Linate, Forlanini quartiere, Forlanini Fs, Argonne, Susa e Dateo. In primavera sarà la volta di Tricolore e San Babila. Nel 2024 toccherà alla tratta tra San Babila e San Cristoforo. La linea potrà contare su una flotta di quaranta treni, a cui se ne aggiungono sette di scorta. Così come per la linea lilla (M5), anche i treni della linea M4 non avranno conducente.

Con l'aggiunta di questa linea che collegherà l'aeroporto di Linate al centro città in quindici minuti, la città di Milano avrà 118 chilometri di linee, con un totale di 136 stazioni. Il sindaco ha inoltre annunciato che oltre alla metro, saranno fruibili anche i parchi e i percorsi ciclabili stanziati sul percorso della M4.

I ritardi e i rinvii

Prima di poter confermare la data di inaugurazione, Palazzo Marino ha dovuto attendere l'ok dal ministero dell'Infrastrutture. Questo doveva infatti effettuare l'ultimo collaudo: l'operazione si è conclusa un paio di settimane fa.

Ci sono stati diversi ritardi e rinvii. Questi sono stati dovuti in primis alla crisi del traffico areo causato dalla pandemia Covid-19 che ha spinto a posticipare l'inaugurazione. Questo perché i costi di esercizio sarebbero stati troppo alti rispetto ai volumi di traffico. A questo si è poi aggiunto il ritrovamento delle mura medievali nella stazione De Amicis. Insomma, ostacoli che hanno causato non pochi disagi ai residenti costretti a convivere con i cantieri.