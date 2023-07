Metro blu Milano, oggi aprono le fermate Tricolore e San Babila: viaggi gratis dalle 13 sulla M4 Oggi, martedì 4 luglio 2023, aprono le fermate San Babila e Tricolore della nuova Metro Blu M4 di Milano. Le nuove fermate permetteranno a chiunque di poter raggiungere velocemente il centro città dall’aeroporto di Linate.

A cura di Ilaria Quattrone

Oggi, martedì 4 luglio 2023, alle ore 13.00 aprono le fermate San Babila e Tricolore della nuova Metro Blu M4 di Milano. Queste permetteranno a chiunque di poter raggiungere in maniera più semplice e veloce il centro città dall'aeroporto di Linate. Oggi, proprio in occasione dell'apertura, si potrà viaggiare gratis per tutto il giorno su tutta la tratta.

Da domani, mercoledì 5 luglio 2023, ci saranno però alcuni cambiamenti ai percorsi di alcune linee bus per adeguare la rete di superficie all’espansione della rete metropolitana. In generale, la linea blu sarà poi attiva tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 6 alle 22 e dal venerdì alla domenica dalle 6 alle 00.30.

Oggi l'inaugurazione delle stazioni San Babila e Tricolore a Milano

Sempre oggi, in occasione dell'inaugurazione, saranno previsti diversi eventi in corso Indipendenza e corso Concordia. Alle 10 ci saranno alcune attività sportive con società dilettantistiche della zona. Dalle 14.30 si potrà partecipare ad attività negli spazi sportivi con gli istruttori del municipio 3 e 4. Allo stesso orario ci saranno sempre laboratori creativi, attività con la foodbike.

Leggi anche Ragazzino recluso nel carcere di San Vittore: dopo 12 giorni trasferito in un istituto minorile

Dalle 15.30 ci saranno eventi per i più piccoli con laboratori di magia, palloncini e giochi vari. Si potrà giocare a ping pong con gli istruttori e alle 16.30 si potrà partecipare sempre a un torneo di ping pong. Dalle 17 si potrà partecipare a una festa che coinvolgerà tutto il quartiere con musica ed esibizioni acrobatiche. Si potrà anche partecipare a giochi e ci saranno stand dedicati al trucco per bambini.

Come cambiano le linee bus Atm da oggi

La linea blu sarà attiva tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 6 alle 22 e dal venerdì alla domenica dalle 6 alle 00.30. Sempre da domani cambieranno i percorsi di alcuni bus. Nasce un nuovo bus notturno che è NM4 che sostituirà la metropolitana M4 tutte le notti tra l'aeroporto di Linate e il Duomo. La linea 27 resterà in servizio per garantire il collegamento tra il centro e le zone di viale Ungheria, via Mecenate, viale Corsica e corso 22 marzo.

La linea 73 si trasformerà in 973 e resterà in servizio tra Linate e San Felicino e collegherà anche l'aeroporto e Novegro. Il bus 38 sarà attivo tra via Corelli e Susa M4: passerà in via Pannonia/Don San Martino invece che in via Marescalchi. Non farà servizio tra via Corelli e Novegro. Il bus 45 cambierà percorso tra viale Ungheria e Piazza Ovidio: passerà in via Salomone invece che in via Zama.

Il bus 54 sarà in servizio tra Dateo M4 e Lambrate M2: passerà in via Marescalchi. Alcune corse arriveranno fino al Quartiere Feltre-Gobba M2. La linea notturna N54 continuerà a fare servizio nei weekend tra Dateo e Lambrate con una fermata a Susa in corrispondenza con la NM4. Il bus 60 si allungherà da largo Augusto per poi arrivare in Duomo. Il bus 61 garantirà il collegamento tra corso Indipendenza e Duomo.

La linea 66 farà invece servizio tra Peschiera Borromeo e via Cadore passando per via Zama. Il bus 54 sostituirà l'autobus 75 sulla linea via Pitteri, Lambrate FS M2 e Cascina Gobba M2. Resterà in servizio il Radiobus di Quartiere. Ci sarà poi il nuovo bus 85 che farà servizio tra piazza Napoli, piazza Cadorna e piazza San Babila.

Il bus 88 farà più corse tra Rogoredo e il Quartiere Aviazione: le corse tra Rogoredo e viale Ungheria arriveranno fino all'ospedale Monzino e a Linate sostituendo così il bus 66. Dopo le 22, il bus 88 farà servizio tra il quartiere Aviazione e viale Ungheria. Il radiobus Q88 farà servizio tra Viale Ungheria e Rogoredo.

Ci sarà poi il bus 901 che collegherà Peschiera Borromeo con i capolinea di San Donato M3 e Linate Aeroporto M4. Nei giorni festivi, la linea sarà sostituita dalla nuova 903 che fermerà in zone Lodi e Ripamonti. Il bus 34 si allungherà in via Amidani. Il bus 77 si ferma tra Corvetto e il capolinea della M3 di San Donato sostituendo così il percorso della linea 84.

Fermerà anche alla stazione di Rogoredo, ma non passerà da piazzale Lodi. Continuerà però a servire la tratta Poasco-Chiaravalle-Corvetto M3. Farà servizio anche tra tra largo Augusto e Corvetto M3 (viale Martini).

Il calendario delle prossime aperture della Metro Blu M4

A ottobre 2024 apriranno nuove fermate della metro M4. Entro l'autunno infatti toccherà alle stazioni di Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo. In teoria dovrebbero aprire anche le fermate Sforza-Policlinico e Sant'Ambrogio, ma in questi ultimi casi i lavori sono stati rallentati a causa del ritrovamento di alcuni reperti archeologici.