Festa scudetto Inter 2024, il percorso del pullman scoperto da San Siro al Duomo di Milano

Foto da LaPresse

Oggi, domenica 28 aprile, allo stadio ‘Giuseppe Meazza' di San Siro si giocherà la partita tra Inter e Torino, ovvero la prima per i nerazzurri da campioni d'Italia. Il 20esimo scudetto è stato assegnato matematicamente ai milanesi lo scorso lunedì 22 aprile, quando i ragazzi allenati da Simone Inzaghi hanno battuto per il 2 a 1 il Milan nel derby di ritorno alla 33esima giornata di campionato. Il march contro i granata inizierà alle 12:30 e alle 16 due pullman scoperti partiranno da San Siro per il corteo cittadino. L'arrivo è previsto in piazza Duomo a Milano per le 21:30, dopodiché i calciatori si affacceranno da Terrazza 21 per celebrare la seconda stella insieme ai tifosi.

Il percorso del pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto 2024

I due pullman scoperti seguiranno un percorso già stabilito e comunicato da Suning, la società cinese proprietaria dell'Inter, alla Questura di Milano che ha il compito di organizzare il piano di ordine pubblico. La Prefettura, invece, ha già disposto i divieti per bar e ristoranti in merito alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nelle varie zone della città.

La partenza, come detto, è a San Siro alle 16. Passando per via Achille, piazzale dello Sport e viale Caprilli, si arriverà a piazzale Lotto. Da qui, i pullman transiteranno per via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, via M. D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di porta Volta, viale Crispi, piazza 25 Aprile, Bastioni di porta Nuova e per via Gioia.

Qui calciatori e tifosi passeranno sotto la sede dell'Inter di viale della Liberazione, per poi continuare il cammino contromano per via Ferdinando di Savoia. piazza della Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni e, infine, piazza del Duomo.

I calciatori dell'Inter si affacceranno da Terrazza 21

Una volta arrivati in piazza del Duomo, i calciatori dell'Inter si affacceranno da Terrazza 21 rivolgendosi verso la folla di tifosi radunati durante il torneo e arrivati sotto l'ombra della Madonnina per gli ultimi festeggiamenti. Si tratta di un evento ormai diventato tradizione e che si è già tenuto proprio lo scorso 22 aprile al termine della partita contro il Milan.

Le strade chiuse a Milano per la festa scudetto dell'Inter

Tutti i tratti delle strade che saranno interessate dal passaggio dei pullman e dei tifosi nerazzurri saranno temporaneamente chiusi al traffico. Le autorità cittadine decideranno a seconda della velocità del passaggio della sfilata quando riaprire le vie al passaggio delle auto.