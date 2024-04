video suggerito

L’Inter è campione d’Italia! Lo Scudetto della seconda stella è mitico: battuto il Milan nel derby Inzaghi regala la seconda stella all’Inter e scrive la storia nel derby: i nerazzurri sono campioni d’Italia per la ventesima volta, chiudendo il campionato a cinque giornate dalla fine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Neanche i sogni più audaci avrebbero immaginato uno scenario simile, eppure è tutto vero: l'Inter è campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia e si cuce la seconda stella sul petto battendo il Milan nel derby, oltretutto fuori casa, anche se a giudicare dal numero di sciarpe nerazzurre si direbbe l'esatto contrario. Simone Inzaghi ha scritto la storia della sua squadra con un trionfo annunciato da tempo, ma arrivato proprio nel momento più sentito, a cinque giornate dalla fine del campionato.

L'allenatore si è messo la corona sul capo il giorno del derby, sancendo un successo che diventerà un mito da raccontare. A rendere tutto possibile sono stati i gol di Francesco Acerbi e Marcus Thuram, per un 2-1 che lascia poco spazio all'immaginazione: il Milan esce ancora una volta sconfitto dal derby, ma questa volta il KO fa ancora più male.

Fin dall'inizio non c'è stata storia. I rossoneri hanno retto 20 minuti, prima di capitolare davanti al dialogo Pavard-Acerbi che, lasciato completamente solo dalla difesa avversaria, apre i conti e fa pregustare il successo. L'unica scintilla del Milan arriva dai piedi di Leao, schierato da Pioli a sorpresa come unica punta, che davanti a Sommer spreca un'occasione d'oro per pareggiare.

La sentenza arriva al 49′, quando Thuram fa una fotocopia del gol segnato all'andata aiutato anche da un intervento non eccelso di Maignan. A tenere vive le speranze del Milan di rimandare la festa dei cugini ci pensa Tomori che all'81' approfitta di una respinta di Sommer per depositare in rete il pallone con un tap-in facile facile che avrebbe potuto rimettere tutto in discussione. Il derby finisce con attimi di tensione fra le due squadre che portano all'espulsione di Theo Hernandez, Calabria e Dumfries, mentre gli ultimi tifosi rossoneri abbandonano San Siro prima del fischio finale.

È la parola fine su questo derby e sull'intero campionato che accoglie la sua nuova regina: l'Inter vince il suo sesto derby consecutivo e si porta a casa il ventesimo scudetto, quello che permetterà ai giocatori di sfoggiare la seconda stella sul petto, accanto al tricolore.

Inter campione d'Italia per la 20ª volta, conquista la seconda stella

Game, set, match. Il sogno è diventato realtà nella partita più importante: l'Inter può cucirsi addosso la seconda stella con la vittoria del ventesimo Scudetto della sua storia, un traguardo importantissimo reso ancora più speciale dall'atmosfera del derby e dallo screzio fatto ai cugini del Milan, fermi a quota 19 titoli. È la ciliegina sulla torta del progetto di Simone Inzaghi che, dopo aver portato la squadra fino alla finale di Champions League, può finalmente festeggiare il suo primo campionato vinto.

L'impresa era attesa dal 2021, quando Antonio Conte consegnò la Serie A nelle mani dei nerazzurri spezzando il dominio della Juventus: da allora tante cose sono cambiate, a partire dalla panchina fino ai grandi protagonisti in campo, ma in tre anni i nerazzurri hanno ricostruito un ciclo vincendo nuovi trofei e trovando nuovi idoli. E adesso possono festeggiare anche la vittoria del tricolore, aggiungendo la seconda stella conquistata proprio sotto agli occhi dei cugini.