Perché la Juventus è al Mondiale per Club e non ci sono Napoli, Milan, Roma o Atalanta Inter e Juventus sono le uniche due squadre italiane a prendere parte al Mondiale per Club. Perché Milan, Napoli, Atalanta e Roma sono rimaste fuori nonostante Scudetti, Conference ed Europa League conquistate? Questi i criteri calcolati dalla FIFA.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Mondiale per Club ha preso il via. Nella prima edizione 2025 occhi puntati sulle italiane: Inter e Juventus. Nerazzurri e bianconeri proveranno a fare del loro meglio per cercare di arrivare in fondo a questa competizione e provare magari a trionfare. La squadra di Chivu e quella di Tudor hanno preso parte al Mondiale per Club perché queste hanno ottenuto il maggior punteggio nel Ranking UEFA delle ultime quattro annate di Champions League. Ma perché solo Inter e Juventus e non Milan e Napoli con gli azzurri che hanno vinto due Scudetti negli ultimi tre anni?

Nel mezzo anche la Roma, che ha trionfato nella Conference League 2022 ed è arrivata in finale di Europa League nel 2023. Da non dimenticare l'Atalanta che addirittura ha vinto l'Europa League nel 2024. E quindi perché soltanto Inter e Juventus hanno preso parte al Mondiale per Club 2025 con i bianconeri che per una stagione sono rimasti anche fuori dalle coppe? Il motivo è dato dal ranking UEFA. Al Mondiale per Club vanno infatti le squadre che hanno ottenuto il miglior punteggio in Champions dalle stagioni 2020/2021 a quella 2023/2024.

Il Villarreal eliminò la Juventus in Champions qualche anno fa.

Quanti punti si ottengono in Champions per ogni passaggio del turno

Da regolamento FIFA di fatto, per le squadre europee, la Champions League è l'unica competizione utilizzata per calcolare il punteggio. Infatti i club che raggiungono gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali o la finale ricevono 1,5 punti extra per ogni turno in UEFA Champions League. Questo ha permesso a Inter e Juventus di ottenere il pass per il Mondiale 2025.

Non sono dunque inclusi i risultati della stagione 2024/2025, che invece varranno poi per il Mondiale per Club che si disputerà nel 2029. Il ranking UEFA viene calcolato sommando il numero totale di punti ottenuti in una determinata stagione in Champions, Europa League e Conference ,a nel caso del Mondiale per Club, varranno solo i punti ottenuti in Champions.

L'Inter nel 2023 perse la finale di Champions.

Il punteggio calcolato per partecipare al Mondiale per Club

Non c'è quindi il Napoli, che ha vinto due degli ultimi tre scudetti né il Milan, semifinalista di Champions nel 2023 e vincitore dello scudetto nel 2022. Juve e Inter avevano infatti, al termine della stagione 2023/2024, un coefficiente UEFA superiore a Milan, Napoli, Roma e Atalanta e per questo parteciperanno al Mondiale per Club. I rossoneri sono tornati a disputare la Champions nel 2021 dopo un'attesa di 7 anni. Nel primo anno i rossoneri uscirono nella fase a gironi, poi nel 2023 arrivò la semifinale con l'Inter mentre nel 2024 il percorso si è fermato ai gironi.

Il Napoli invece nel 2020/2021 partecipò all'Europa League così come nella stagione successiva 2021/2022. La Champions è arrivata a partire dall'annata 2022/2023 con l'eliminazione ai quarti contro il Milan. Nell'ultima stagione presa in esame al Mondiale per Club invece, quella 2023/2024, gli azzurri furono eliminati agli ottavi dal Barcellona. Detto dell'Inter che invece è riuscita nel 2023 a raggiungere la finale contro il Manchester City conquistando diversi punti, è la Juventus la squadra che è riuscita a far parte del Mondiale per Club nonostante l'annata senza coppe.

La Juventus eliminata dal Porto agli ottavi.

Il percorso della Juventus in Champions dal 2020 al 2024

Il percorso dei bianconeri in Champions nel 2020/2021 si fermò agli ottavi contro il Porto mentre nell'annata successiva la Juventus fu eliminata sempre agli ottavi ma dal Villarreal. Nella stagione 2022/2023 la Vecchia Signora in Champions concluse il suo percorso nella fase a gironi. Dunque tre partecipazioni in Champions in 3 anni su 4 calcolati visto che nell'annata 2023/2024 i bianconeri erano stato esclusi dalle Coppe. Questo è bastato per superare Napoli e Milan nel punteggio complessivo calcolato nel ranking per partecipare al Mondiale per Club.

Perché Roma e Atalanta non hanno preso parte al Mondiale per Club

La Roma non ha preso parte al Mondiale per Club per via del punteggio maturato in Champions. Una competizione che i giallorossi non hanno mai giocato dal 2020 al 2024 nelle annate calcolate per poter accedere al torneo intercontinentale riservato ai club. L'Atalanta nel 2020/2021 invece è stata eliminata dal Real Madrid agli ottavi mentre nell'annata seguente è uscita ai gironi. Stagione 2022/2023 che invece si è conclusa per l'Atalanta con il mancato accesso alle coppe e con la partecipazione e vittoria dell'Europa League nel 2023/2024. Di fatto per la Dea due sole partecipazioni in Champions nei 4 anni calcolati di cui per un anno il cammino si è fermato agli ottavi e un altro nella fase a gironi.