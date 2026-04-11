Atalanta-Juventus oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioni

È uno scontro per la Champions League, per prendersi il quarto posto in campionato e cercare di tenere il passo delle rivali per l'Europa che corrono veloci e sono coinvolte in scontri ad alta quota davvero interessanti. L'Atalanta ospita a Bergamo la Juventus oggi, 11 aprile, alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in contemporanea in streaming su DAZN.

La squadra di Palladino sta cercando di risalire la classifica dopo qualche risultato negativo che l'ha allontanata dalla zona Europa, ma le vittorie contro Verona e Lecce l'hanno riportata a -5 punti dal quarto posto. La Juventus e invece quinta a -1 dal Como, a portata di Champions, ma dovrà vincere lo scontro diretto per allontanare la Dea e mettere le mani sul quarto posto Anche l'incrocio tra la squadra di Fabregas e l'Inter cambierà gli equilibri della classifica.

Dove vedere Atalanta-Juve in diretta TV e in streaming: l'orario

La Juventus andrà in scena a Bergamo contro l'Atalanta oggi alle ore 20:45. Sarà possibile seguire la sfida in diretta TV su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, e su DAZN. Anche per la diretta streaming sarà necessario avere un abbonamento: la sfida sarà trasmessa su SkyGo, sull'app o sul sito web di DAZN e in alternativa anche su NOW.

Atalanta-Juve, le probabili formazioni della partita di Serie A

Palladino non recupera Hien, ma riesce a portare Scamacca in panchina. In attacco la prima punta sarà Krstovic, sostenuto da De Ketelaere e Zalewski. La Juventus non potrà contare sullo squalificato McKennie. Davanti alla difesa ci saranno Locatelli e Thuram, David sarà la prima punta.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.