Serie A
video suggerito
Live

Atalanta-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live di Atalanta-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
11 Aprile 2026 18:00
Ultimo agg. 18:32
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Atalanta-Juventus per la 32ª giornata di Serie A. Punti Champions in palio a Bergamo. Palladino ha quattro punti in meno di Spalletti. Krstovic e David i rispettivi centravanti. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

18:30

Come arriva la Juventus

Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite per la Juventus, che ha vinto 2-0 contro il Genoa nel lunedì di Pasquetta. La Juventus è a un punto dal Como, e non può permettersi passi falsi contro l'Atalanta.

A cura di Alessio Morra
18:15

Come arriva l'Atalanta alla partita di oggi

Le due vittorie ottenute con Lecce e Verona hanno riportato l'Atalanta in zona Champions. 53 punti per la squadra di Palladino che è a cinque lunghezze dal Como, e quattro proprio dalla Juventus.

A cura di Alessio Morra
18:00

Dove vedere Atalanta-Juventus di Serie A in TV e streaming

La partita del sabato sera della 32ª giornata di Serie A tra l'Atalanta e la Juventus prenderà il via stasera alle ore 20:45, quando a Bergamo ci sarà il calcio d'inizio. L'incontro si potrà seguire sia su Sky che su DAZN, in ogni caso sarà una sfida per abbonati. Streaming con Sky Go, NOW e DAZN.

A cura di Alessio Morra
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Atalanta
Calcio
Juventus
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views