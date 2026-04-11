Atalanta-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live della partita Atalanta-Juventus per la 32ª giornata di Serie A. Punti Champions in palio a Bergamo. Palladino ha quattro punti in meno di Spalletti. Krstovic e David i rispettivi centravanti. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.
Come arriva la Juventus
Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite per la Juventus, che ha vinto 2-0 contro il Genoa nel lunedì di Pasquetta. La Juventus è a un punto dal Como, e non può permettersi passi falsi contro l'Atalanta.
Come arriva l'Atalanta alla partita di oggi
Le due vittorie ottenute con Lecce e Verona hanno riportato l'Atalanta in zona Champions. 53 punti per la squadra di Palladino che è a cinque lunghezze dal Como, e quattro proprio dalla Juventus.
Dove vedere Atalanta-Juventus di Serie A in TV e streaming
La partita del sabato sera della 32ª giornata di Serie A tra l'Atalanta e la Juventus prenderà il via stasera alle ore 20:45, quando a Bergamo ci sarà il calcio d'inizio. L'incontro si potrà seguire sia su Sky che su DAZN, in ogni caso sarà una sfida per abbonati. Streaming con Sky Go, NOW e DAZN.